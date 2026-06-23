Una demo di High on Life 2 è ora disponibile su PC e console: ecco i link

Se ad oggi non avete ancora provato il gioco, sappiate che da ora potete farlo grazie a una demo, disponibile sia su computer che su console .

High on Life 2 è stato pubblicato il 13 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con voti mediamente positivi ma non altissimi da parte della stampa e, basandoci su Metacritic, una reazione alquanto mista da parte del pubblico (con una media finale di 6,2 su 10).

I link alla demo di High on Life 2

Il messaggio ufficiale degli sviluppatori recita: "Sulla scia del monumentale lancio di High On Life 2 lo scorso febbraio, Squanch Games annuncia l'uscita ufficiale di una corposa demo giocabile GRATUITA dello sparatutto fantascientifico di successo! Disponibile da oggi su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC (tramite Steam), la demo offre ai nuovi arrivati il perfetto punto d'ingresso nel sequel di uno dei titoli rivelazione di maggior successo del 2022, High On Life."

Ecco i link per scaricare la demo dai vari negozi digitali:

Ricordiamo infine che, dopo un rimando, High on Life 2 per Nintendo Switch 2 è previsto per il primo di luglio. Curiosamente, la demo non è disponibile per la versione Nintendo del gioco, sebbene la pubblicazione sia dietro l'angolo. Dovremo aspettare l'uscita per capire qual è la qualità del gioco sulla console ibrida.