Expeditions: Samurai ha una data di uscita in accesso anticipato su PC

THQ Nordic e il team di Campfire Cabal hanno annunciato che il GDR Expeditions: Samurai debutterà su PC via Steam in accesso anticipato il prossimo 7 agosto. L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer dedicato ai compagni del protagonista, che potete vedere qui sotto.
Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che, nei giorni precedenti al lancio, verrà pubblicata una roadmap dettagliata con i contenuti disponibili al debutto dell'early access e quelli previsti nei mesi successivi tramite aggiornamenti.
Un GDR ambientato nel periodo Sengoku del Giappone
Expedition: Samurai è un GDR che porta i giocatori nel cuore del Giappone del periodo Sengoku, in un momento di guerra civile, intrighi politici e alleanze fragili. Nei panni del capitano Flynn, appena approdato con la nave olandese De Albatros, ci si ritrova a guidare un equipaggio eterogeneo di privateer e a muoversi in un contesto dove ogni scelta può cambiare il corso degli eventi.
Il gioco offre una struttura narrativa ampia e ramificata, in cui decisioni apparentemente minori possono avere conseguenze profonde sul destino del protagonista, dei suoi compagni e delle fazioni in lotta. L'obiettivo è costruire il proprio percorso attraverso la storia, scegliendo se affidarsi alla diplomazia, alla furtività o alla forza bruta mentre si entra in contatto con potenti signori della guerra che stanno decidendo il futuro del Giappone.
A bordo della De Albatros viaggiano otto compagni, ciascuno con una storia personale da scoprire e un rapporto da coltivare: amicizie, rivalità e persino legami romantici possono emergere in base alle scelte del giocatore. Il sistema di combattimento è dinamico e strategico, con turni che si risolvono simultaneamente e un forte accento sulla pianificazione, sulle imboscate e sull'uso combinato di armi europee e giapponesi. Non mancano crafting, gadget e loadout personalizzabili.
Inoltre, per la prima volta nella serie, Expedition: Samurai include anche una modalità cooperativa drop‑in/drop‑out, che permette di affrontare la campagna insieme a un amico, coordinando decisioni, dialoghi e tattiche sul campo di battaglia.