Expeditions: Samurai ha una data di uscita in accesso anticipato su PC

Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato che, nei giorni precedenti al lancio, verrà pubblicata una roadmap dettagliata con i contenuti disponibili al debutto dell'early access e quelli previsti nei mesi successivi tramite aggiornamenti.

THQ Nordic e il team di Campfire Cabal hanno annunciato che il GDR Expeditions: Samurai debutterà su PC via Steam in accesso anticipato il prossimo 7 agosto . L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer dedicato ai compagni del protagonista, che potete vedere qui sotto.

Un GDR ambientato nel periodo Sengoku del Giappone

Expedition: Samurai è un GDR che porta i giocatori nel cuore del Giappone del periodo Sengoku, in un momento di guerra civile, intrighi politici e alleanze fragili. Nei panni del capitano Flynn, appena approdato con la nave olandese De Albatros, ci si ritrova a guidare un equipaggio eterogeneo di privateer e a muoversi in un contesto dove ogni scelta può cambiare il corso degli eventi.

Il gioco offre una struttura narrativa ampia e ramificata, in cui decisioni apparentemente minori possono avere conseguenze profonde sul destino del protagonista, dei suoi compagni e delle fazioni in lotta. L'obiettivo è costruire il proprio percorso attraverso la storia, scegliendo se affidarsi alla diplomazia, alla furtività o alla forza bruta mentre si entra in contatto con potenti signori della guerra che stanno decidendo il futuro del Giappone.

A bordo della De Albatros viaggiano otto compagni, ciascuno con una storia personale da scoprire e un rapporto da coltivare: amicizie, rivalità e persino legami romantici possono emergere in base alle scelte del giocatore. Il sistema di combattimento è dinamico e strategico, con turni che si risolvono simultaneamente e un forte accento sulla pianificazione, sulle imboscate e sull'uso combinato di armi europee e giapponesi. Non mancano crafting, gadget e loadout personalizzabili.

Inoltre, per la prima volta nella serie, Expedition: Samurai include anche una modalità cooperativa drop‑in/drop‑out, che permette di affrontare la campagna insieme a un amico, coordinando decisioni, dialoghi e tattiche sul campo di battaglia.