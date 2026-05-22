LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro già in sconto su Instant Gaming per PC Steam

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per PC Steam a 48,99€ IVA esclusa, che diventano 59,77€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il titolo riprende l'universo di Batman in chiave LEGO, combinando azione leggera, esplorazione e progressione accessibile a tutte le età. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 70€. Con l'offerta attuale il costo finale è di 59,77€ IVA inclusa, con un risparmio di 10,23€, ovvero il 14,6%.