LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro già in sconto su Instant Gaming per PC Steam

Su Instant Gaming è disponibile LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per PC Steam a 48,99€ IVA esclusa, che diventano 59,77€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il titolo riprende l'universo di Batman in chiave LEGO, combinando azione leggera, esplorazione e progressione accessibile a tutte le età. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo di listino è di 70€. Con l'offerta attuale il costo finale è di 59,77€ IVA inclusa, con un risparmio di 10,23€, ovvero il 14,6%.
Gotham in versione LEGO
La serie LEGO dedicata a Batman mantiene la sua formula collaudata fatta di combattimenti semplificati, puzzle ambientali e una forte componente cooperativa. Anche questo nuovo capitolo punta a riprendere i momenti più iconici della saga del Cavaliere Oscuro reinterpretandoli in chiave più leggera.
Il risultato è un'esperienza pensata sia per i giocatori più giovani sia per chi cerca un'avventura meno impegnativa ma comunque ricca di contenuti. Su PC, il gioco rientra tra le nuove uscite più riconoscibili del catalogo LEGO recente. Qui la nostra recensione.
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