Il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 è in offerta su Amazon: è praticamente al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'offerta sul monitor da gaming Samsung Odyssey G5: la promozione prevede uno sconto attivo del 17% per un costo finale d'acquisto di 189,99€ (9 centesimi sopra il minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor Samsung Odyssey G5 da 27 pollici è pensato per il gaming e per un utilizzo multimediale ad alte prestazioni. Offre una risoluzione QHD di 2560 x 1440 pixel con formato 16:9, garantendo immagini dettagliate e nitide, ideali sia per i videogiochi che per la produttività quotidiana.
Ulteriori dettagli sul monitor
Uno dei suoi punti di forza è il refresh rate di 180 Hz, che consente una visualizzazione estremamente fluida delle immagini, particolarmente utile nei giochi frenetici. Il tempo di risposta di 1 millisecondo riduce al minimo il motion blur, assicurando una maggiore reattività durante le sessioni di gioco competitive.
Il monitor supporta inoltre la tecnologia AMD FreeSync, che aiuta a sincronizzare la frequenza di aggiornamento con la scheda grafica per eliminare tearing e stuttering.
Il dispositivo include anche supporto HDR400, che migliora la gamma dinamica e rende i colori più vividi e realistici. Sul piano della connettività, dispone di una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, offrendo diverse opzioni di collegamento con PC e console. Il consumo energetico è contenuto, pari a circa 26 watt.
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