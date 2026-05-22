Le cuffie Logitech G Astro A20 X costano molto meno su Amazon: risparmia il 44%

Se sei alla ricerca di nuove cuffie da poter utilizzare sia su PC sia su console, le Logitech G Astro A20 X sono su Amazon a 120,39 € rispetto al prezzo consigliato di 215 €, permettendoti di risparmiare il 44%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Comfort e buone prestazioni
Queste cuffie sono compatibili con PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch grazie a tre opzioni di connettività: wireless Lightspeed a 24 bit, Bluetooth fino a 30 m e USB-C. Si tratta di un prodotto molto leggero e confortevole con un peso inferiore a 300 g, progettato per sessioni prolungate. Inoltre, è presente un microfono a 48 kHz con personalizzazione Blue VO!CE per un suono cristallino.
Troviamo inoltre LightSync RGB personalizzabile a 8 zone con 16,8 milioni di colori. La tecnologia MixAmp consente di controllare il bilanciamento tra gioco e chat per un'esperienza più coinvolgente. Nel complesso, si tratta di un prodotto molto apprezzato, ideale per ogni piattaforma.
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