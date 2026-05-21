La scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E è in promozione su Amazon: puoi acquistarla al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sulla scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 389,70€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: La scheda madre ASUS ROG Strix Z890-E è progettata per piattaforme di nuova generazione e si rivolge a sistemi ad alte prestazioni, con particolare attenzione ai carichi di lavoro moderni legati anche all'intelligenza artificiale. Supporta fino a 256 GB di memoria DDR5, utilizzando moduli singoli fino a 64 GB, offrendo così un'ampia scalabilità.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
Al centro c'è il socket Intel LGA 1851, compatibile con le serie Intel Core Ultra 200S e 200S Plus, pensato per garantire prestazioni elevate e aggiornabilità nel tempo. ASUS integra anche tecnologie dedicate alla memoria come DIMM Fit, DIMM Flex e AEMP III, che semplificano la configurazione dei moduli RAM e contribuiscono a migliorare stabilità e prestazioni complessive.
La scheda madre è inoltre ottimizzata dal punto di vista termico. Il sistema di raffreddamento include dissipatori di grandi dimensioni, una copertura I/O integrata, pad termici ad alta efficienza e heatpipe con design a "C", pensati per migliorare la dissipazione del calore anche sotto carichi intensi.
Sul fronte della connettività, la ROG Strix Z890-E offre Wi-Fi 7 integrato con tecnologia ASUS WiFi Q-Antenna, oltre a una porta Ethernet Realtek da 5 Gb per connessioni cablate ad alta velocità.
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