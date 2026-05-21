Il monitor OLED Samsung Odyssey G6 da 27" è al minimo storico su Amazon: risparmia il 33%

Se sei alla ricerca di un monitor OLED ma vuoi risparmiare quanto più possibile, il Samsung Odyssey G6 da 27" è su Amazon a 469,99 € rispetto al prezzo consigliato di 699 €, permettendoti di risparmiare il 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Immagini nitide e dettagliate
Si tratta di un monitor QHD, precisamente del modello OLED G61SD, da 240Hz e con un tempo di risposta di 0,03ms. Il QD-OLED offre una luminosità eccezionale e un ampio spettro di colori, sfumature e contrasti, con immagini nitide e dettagliate. Inoltre, Glare Free riduce i riflessi delle luci esterne, con uno schermo meno lucido del 54% rispetto alle pellicole antiriflesso standard. Nel complesso, potrai godere di gameplay estremamente fluidi e immersivi in ogni circostanza.
Lato connettività troviamo collegamenti HDMI 2.1 e DisplayPort. Il monitor è compatibile anche con G-Sync, che permette la sincronizzazione tra GPU e pannello per immagini con zero ritardi. Si tratta di un prodotto molto apprezzato, ideale esclusivamente per il gaming. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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