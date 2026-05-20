Sei alla ricerca di un nuovo tablet? Su AliExpress puoi risparmiare sullo Xiaomi Pad 7 con un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è disponibile un codice promo che fa calare il prezzo del tablet Xiaomi Pad 7: il coupon è ITSS30 con cui si ottiene uno sconto di 30€ per un prezzo finale d'acquisto di 231,25€. La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 maggio. Puoi accedere alla pagina dedicata tramite questo link.

Lo Xiaomi Pad 7 è un tablet progettato per offrire un'esperienza completa tra intrattenimento, produttività e prestazioni elevate. Uno dei suoi punti di forza principali è la batteria da 8850 mAh, pensata per garantire una lunga autonomia durante l'uso quotidiano. Questo permette di leggere, guardare video e giocare senza interruzioni.