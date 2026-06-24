Rubare i cuori a prezzo di saldo: Persona 5 Royal per Switch crolla del 70% su Instant Gaming

La versione definitiva di un GDR leggendario

Sviscerare Persona 5 Royal significa immergersi in una delle esperienze più dense, stilose e acclamate della storia dei giochi di ruolo giapponesi. Nei panni di Joker, i giocatori dovranno dividersi tra la normale vita diurna di uno studente di Tokyo, stringendo legami sociali, studiando per gli esami e gestendo il tempo libero, e le incursioni notturne nel Metaverso per rubare i desideri distorti di adulti corrotti. Questa edizione "Royal" rappresenta la formula assoluta e definitiva del gioco, integrando un intero trimestre narrativo extra, la localizzazione in italiano, nuovi personaggi chiave come Kasumi e Maruki, una colonna sonora jazz ancora più ricca e oltre 40 contenuti scaricabili precedentemente venduti a parte,.

Il lavoro di ottimizzazione svolto sul software è ottimo, garantendo una fluidità ancorata a 30 fotogrammi al secondo granitici e una resa visiva vibrante ed elegantissima sia sul televisore di casa che in mobilità. Trattandosi di un'avventura mastodontica che supera agilmente le 100 ore di gioco, la flessibilità dello Switch si sposa alla perfezione con i ritmi di gioco. Portarsi a casa un simile colosso a meno di 19 euro complessivi è l'occasione ideale per lasciarsi rubare il cuore senza rimorsi. Qui trovate la nostra recensione.