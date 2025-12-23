Persona 5 ora invade anche TikTok con un nuovo regalo di Atlus e SEGA

L'attesa per Persona 6 si rivela di giorno in giorno sempre più lunga e non sappiamo quando avrà una fine, ma i fan di Persona 5 negli anni si sono potuti godere tante piccole novità, soprattutto grazie agli spin-off e alla riedizione del gioco base.
Ora, SEGA e Atlus propongono agli appassionati un altro piccolo contenuto a tema Persona 5: un filtro per TikTok!
Il video del filtro di Persona 5 per TikTok
Si tratta, come potete vedere dal video qui sotto, di un filtro per video tratto direttamente dal videogioco. Lo schermo diventa nero, appare uno "strappo" rosso e bianco all'interno del quale appare la persona ripresa. Sarà disponibile verso la fine di dicembre, in una data non meglio specificata.
Il video qui sopra proviene dallo stream di Persona 5: The Phantom X, un free to play che ci porta nella stessa ambientazione del gioco base con svariati personaggi originali. L'opera non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, come dimostra la valutazione del 49% su Steam.
Questo piccolo filtro non è certo come ricevere informazioni su un nuovo videogioco della serie, ma è un simpatico regalo per i fan che usano TikTok. Il filtro sarà distribuito tramite l'account ufficiale di Atlus_West sulla piattaforma di video streaming.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Persona 5: The Phantom X.