Persona 5 ora invade anche TikTok con un nuovo regalo di Atlus e SEGA

L'attesa per Persona 6 si rivela di giorno in giorno sempre più lunga e non sappiamo quando avrà una fine, ma i fan di Persona 5 negli anni si sono potuti godere tante piccole novità, soprattutto grazie agli spin-off e alla riedizione del gioco base.

Ora, SEGA e Atlus propongono agli appassionati un altro piccolo contenuto a tema Persona 5: un filtro per TikTok!