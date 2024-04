Total War: Warhammer 3: DLC Tamurkhan – Thrones of Decay disponibile, a un prezzo ragionevole

Creative Assembly sta lavorando attivamente per recuperare terreno con la sua comunità, tanto da aver ceduto su molte delle sue ultime politiche riguardanti DLC e aggiornamenti, in particolare quelli per Total War: Warhammer 3, di cui è stato appena lanciato Tamurkhan - Thrones of Decay, che introduce in gioco il Signore delle larve, un nuovo Lord leggendario per Nurgle, utilizzabile sia nella campagna Regno del Caos che in Imperi immortali. Il prezzo di lancio è in linea con quello ribassato degli ultimi DLC, ossia 8,99€.