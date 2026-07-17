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Netflix sta testando una nuova funzione chiamata "AI Mode": cambierà la ricerca di film e serie TV?

Netflix avrebbe avviato un test limitato della funzione "AI Mode", comparsa temporaneamente. La modalità sembra introdurre una ricerca conversazionale.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/07/2026
Stranger Things

Netflix potrebbe essere al lavoro su una nuova funzione dedicata alla ricerca dei contenuti tramite intelligenza artificiale. Un utente ha infatti segnalato la comparsa temporanea di una nuova voce di menu chiamata "AI Mode", accompagnata dall'etichetta "NEW", all'interno dell'app Netflix installata su una Smart TV Samsung.

La funzione è rimasta visibile solo per un breve periodo e, una volta selezionata, non è stato possibile utilizzarla correttamente. Al tentativo di avvio è comparso un messaggio di errore che segnalava l'impossibilità di accedere ai contenuti richiesti, invitando semplicemente a riprovare in un secondo momento.

Cosa cambierebbe con l'AI Mode in Netflix?

Dalle prime impressioni, questa nuova modalità sembrerebbe proporre un sistema di ricerca basato sul linguaggio naturale. Invece di navigare tra categorie prestabilite o inserire il titolo di un film o di una serie TV, gli utenti potrebbero descrivere ciò che desiderano vedere attraverso una conversazione, ricevendo suggerimenti personalizzati.

Netflix ammette: l'intelligenza artificiale ha già plasmato circa 300 film e serie nel 2026 Netflix ammette: l'intelligenza artificiale ha già plasmato circa 300 film e serie nel 2026

L'approccio ricorda quello già adottato da AI Mode di Google Search, che utilizza l'intelligenza artificiale per comprendere richieste formulate in modo naturale. Al momento, tuttavia, non esistono informazioni ufficiali sul modello linguistico utilizzato da Netflix per questa eventuale funzione.

Considerando la somiglianza grafica e concettuale con gli strumenti sviluppati da Google, qualcuno ipotizza un possibile coinvolgimento di Gemini.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Netflix

Netflix aveva già dichiarato in passato di collaborare con OpenAI nello sviluppo di sistemi di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Di conseguenza, non si può escludere che questa nuova modalità rappresenti semplicemente un'evoluzione o un aggiornamento di una tecnologia già esistente.

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Un altro dettaglio interessante riguarda la scomparsa della voce "AI Mode" dopo il riavvio dell'applicazione. Questo comportamento lascia pensare a un test distribuito direttamente dai server dell'azienda a un numero limitato di utenti o dispositivi.

Al momento Netflix non ha annunciato ufficialmente l'esistenza di questa modalità. Resta quindi da capire se si tratti di un semplice esperimento temporaneo, di un test A/B o dell'anticipazione di una futura funzione.

#Tecnologia
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