Netflix sta testando una nuova funzione chiamata "AI Mode": cambierà la ricerca di film e serie TV?

Netflix potrebbe essere al lavoro su una nuova funzione dedicata alla ricerca dei contenuti tramite intelligenza artificiale. Un utente ha infatti segnalato la comparsa temporanea di una nuova voce di menu chiamata "AI Mode", accompagnata dall'etichetta "NEW", all'interno dell'app Netflix installata su una Smart TV Samsung.

La funzione è rimasta visibile solo per un breve periodo e, una volta selezionata, non è stato possibile utilizzarla correttamente. Al tentativo di avvio è comparso un messaggio di errore che segnalava l'impossibilità di accedere ai contenuti richiesti, invitando semplicemente a riprovare in un secondo momento.