Wreckreation 2 è stato annunciato con un trailer, la serie continua

Lo studio indipendente When Tides Turn ha annunciato con un trailer Wreckreation 2, nuovo capitolo della serie racing open world sviluppata da Three Fields Entertainment che pensavamo fosse stata accantonata, ma a quanto pare vive ancora.
Attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una beta in arrivo a breve, Wreckreation 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale ma punta fortemente sulla community per crescere e migliorarsi in vista del lancio.
"Negli ultimi sei mesi abbiamo parlato direttamente con i giocatori per capire cosa desiderano da un moderno gioco di guida arcade, e Wreckreation 2 è il risultato di quelle interazioni", ha spiegato la responsabile di When Tides Turn, Fiona Sperry.
"Dal modello di guida al sistema di progressione, fino agli eventi e al design del mondo di gioco, la nostra community ha già contribuito a plasmare aspetti fondamentali dell'esperienza. Stiamo costruendo questo gioco insieme ai giocatori, non semplicemente per loro."
Un percorso in accesso anticipato?
Dopo quanto accaduto al primo Wreckreation, gli sviluppatori del nuovo episodio vogliono coinvolgere gli utenti e immaginiamo dunque un percorso in accesso anticipato per Wreckreation 2, che a partire da oggi potrete aggiungere alla vostra lista dei desideri su Steam.
L'idea degli autori è quella di concepire ogni gara come una battaglia fra scontri, sorpassi aggressivi, scorciatoie e manovre spettacolari che possono cambiare le sorti della gara in qualsiasi momento, nell'ambito di corse sempre differenti.
L'azione si svolgerà all'interno di una vasta città progettata appositamente per la guida arcade, dove i giocatori potranno sfrecciare attraverso quartieri urbani, aree portuali e un enorme aeroporto, sfruttando percorsi alternativi e scenari ricchi di opportunità per superare gli avversari.