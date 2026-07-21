Wreckreation 2 è stato annunciato con un trailer, la serie continua

Lo studio indipendente When Tides Turn ha annunciato con un trailer Wreckreation 2, nuovo capitolo della serie racing open world sviluppata da Three Fields Entertainment che pensavamo fosse stata accantonata, ma a quanto pare vive ancora.

Attualmente in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con una beta in arrivo a breve, Wreckreation 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale ma punta fortemente sulla community per crescere e migliorarsi in vista del lancio.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo parlato direttamente con i giocatori per capire cosa desiderano da un moderno gioco di guida arcade, e Wreckreation 2 è il risultato di quelle interazioni", ha spiegato la responsabile di When Tides Turn, Fiona Sperry.

"Dal modello di guida al sistema di progressione, fino agli eventi e al design del mondo di gioco, la nostra community ha già contribuito a plasmare aspetti fondamentali dell'esperienza. Stiamo costruendo questo gioco insieme ai giocatori, non semplicemente per loro."