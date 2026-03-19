La serie animata di Final Fantasy 9 è viva e vegeta ed è attualmente in produzione

È ufficialmente iniziata la produzione della prima stagione della serie animata ambientata nell'universo di Final Fantasy 9 . Il progetto, intitolato Final Fantasy: Black Mages Legacy , sarà realizzato dallo studio francese Eurovisual e consisterà in 10 episodi da circa 22 minuti ciascuno. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale nel quale potremo vederli, l'uscita è attualmente prevista indicativamente per il 2028. Quindi c'è ancora da attendere.

Un progetto travagliato

La serie ha avuto una lavorazione davvero travagliata. Inizialmente era stata affidata a Cyber Group Studios, che nel 2021 aveva stretto un accordo con Square Enix per proporre il progetto a possibili distributori. Tuttavia, nel 2024 lo studio è fallito, mettendo a rischio la prosecuzione dei lavori. La situazione si è ulteriormente complicata nel 2025, tra materiale rubato e la successiva liquidazione definitiva della società.

Il progetto è stato però salvato quando Eurovisual ha acquisito gran parte degli asset di Cyber Group Studios, dando così un seguito a quanto già fatto.

Dal punto di vista narrativo, la storia si concentrerà sui figli di Vivi, uno dei protagonisti del gioco, presentati come gli ultimi maghi oscuri dei quattro continenti. Vivono inizialmente in pace nella città di Alexandria, ma la loro tranquillità viene distrutta da un evento misterioso che sembra collegato all'eredità del padre. Il tono della serie, pensato per un pubblico giovane (6-13 anni), mescolerà avventura e mistero, mantenendo un legame con l'universo originale ma con un approccio più leggero.