La prima minifigure di Pokémon LEGO appare online in un leak

Tramite il sub-reddit LegoNewsAndRumors, l'account Get_Cooped ha svelato al mondo una immagine che mostrerebbe la prima minifigure di Pokémon LEGO .

Il leak di Pokémon LEGO

Secondo il leak, questa minifigure di Pokémon LEGO arriverà nel set 72154 Poké Ball e la data di uscita sarebbe il primo di agosto 2026.

Il set Poké Ball sarebbe un pacchetto in stile diorama molto costoso, ovvero 260 dollari, che includerà chiaramente molteplici creature e un totale di 2.239 pezzi. Per il momento i prodotti ufficiali di Pokémon LEGO non includono ancora minifigure, ma ci sono delle costruzioni di medie dimensioni per alcune delle creature più iconiche della saga, compreso Eevee.

Ovviamente questi sono solo rumor, non informazioni ufficiali, e dovremo attendere che LEGO e The Pokémon Company svelino informazioni ufficiali a riguardo.

Nel frattempo, ricordiamo che Mario avrà finalmente una vera e propria Minifigure LEGO, eccola in un primo video.