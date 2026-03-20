AppleCare One arriva in Europa: copertura unica per più dispositivi Apple

Apple si prepara a portare AppleCare One anche in Europa. Il servizio, già attivo negli Stati Uniti, è stato infatti registrato presso l'EUIPO, con una domanda attualmente in fase di esame. Si tratta di un passaggio formale importante che anticipa l'espansione del servizio nel mercato europeo. AppleCare One rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle attuali soluzioni di assistenza dell'azienda, introducendo un modello più flessibile e centralizzato.
Un solo abbonamento per più dispositivi
A differenza di AppleCare+, che è legato al singolo dispositivo, AppleCare One funziona come un abbonamento unico che copre più prodotti contemporaneamente. Negli Stati Uniti il piano parte da 19,99 dollari al mese e include fino a tre dispositivi Apple, con la possibilità di aggiungerne altri pagando una quota aggiuntiva mensile. L'idea è quella di semplificare la gestione dell'assistenza, permettendo agli utenti di proteggere i propri dispositivi con un'unica sottoscrizione.
Il servizio include tutti i vantaggi già presenti in AppleCare+, come riparazioni per danni accidentali, supporto tecnico prioritario e copertura della batteria, ma introduce anche una maggiore flessibilità nella gestione dei dispositivi.
Gestione dinamica e maggiore flessibilità
Uno degli aspetti più interessanti di AppleCare One è la possibilità di aggiungere o rimuovere dispositivi in qualsiasi momento. Non solo: possono essere inclusi anche prodotti acquistati fino a quattro anni prima, purché siano in buone condizioni. In caso di sostituzione tramite permuta, il dispositivo viene automaticamente aggiornato all'interno del piano, senza necessità di modifiche manuali. Questo rende il servizio particolarmente adatto a chi cambia frequentemente dispositivi o utilizza più prodotti Apple contemporaneamente.
Al momento non esiste una data ufficiale per il lancio europeo, e quindi nemmeno per l'Italia. Tuttavia, la registrazione del marchio presso l'EUIPO rappresenta una fase avanzata del processo di avvio.