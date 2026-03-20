0

Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3 sono state svelate dal nuovo CEO di Disney

Disney ha molteplici pellicole in uscita che i fan non vedono l'ora di vedere e il nuovo CEO della compagnia ha subito fatto una bella impressione svelando le date di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/03/2026
Stitch in Lilo e Stich live action

Disney ha un nuovo CEO - Josh D'Amaro - che, durante la prima riunione finanziaria (da quando il precedente amministratore delegato ha lasciato la posizione), ha deciso di fare subito bella impressione con il pubblico (e gli azionisti) svelando le date di uscita di due film molto attesi.

Parliamo di Lilo e Stitch 2, in versione live action ovviamente, e Gli Incredibili 3.

Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3

D'Amaro ha svelato che Lilo e Stitch 2 arriverà nei cinema il 26 maggio 2028, mentre Gli Incredibili 3 seguirà poche settimane dopo, il 16 giugno 2028. Ovviamente le date potrebbero cambiare anche di poco nel corso dei prossimi due anni; inoltre, la data italiana sarà probabilmente leggermente diversa.

"La narrazione è il cuore di tutto ciò che facciamo", ha dichiarato D'Amaro durante l'incontro, nel quale, secondo quanto riportato, ha affrontato il delicato equilibrio tra la necessità di proporre narrazioni originali e storici franchise e la "nostalgia intergenerazionale" di saghe come Toy Story.

Un'attrice di Toy Story 5 dice di "portare i fazzoletti" quando vedremo il film Disney Pixar Un'attrice di Toy Story 5 dice di portare i fazzoletti quando vedremo il film Disney Pixar

Ricordiamo che il live-action di Lilo e Stitch ha incassato 1,33 miliardi al botteghino nel 2025. Gli Incredibili 2, arrivando nei cinema 14 anni dopo il primo film, ha superato il miliardo di dollari. Non ha sorpreso nessuno scoprire che entrambi i film avrebbero ricevuto un seguito in tempi "brevi". Diteci, siete interessati alle due pellicole Disney?

Infine, secondo alcuni analisti Disney punterà forte sui videogiochi con il nuovo CEO.

#Disney
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3 sono state svelate dal nuovo CEO di Disney