Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3 sono state svelate dal nuovo CEO di Disney

Disney ha un nuovo CEO - Josh D'Amaro - che, durante la prima riunione finanziaria (da quando il precedente amministratore delegato ha lasciato la posizione), ha deciso di fare subito bella impressione con il pubblico (e gli azionisti) svelando le date di uscita di due film molto attesi.
Parliamo di Lilo e Stitch 2, in versione live action ovviamente, e Gli Incredibili 3.
Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3
D'Amaro ha svelato che Lilo e Stitch 2 arriverà nei cinema il 26 maggio 2028, mentre Gli Incredibili 3 seguirà poche settimane dopo, il 16 giugno 2028. Ovviamente le date potrebbero cambiare anche di poco nel corso dei prossimi due anni; inoltre, la data italiana sarà probabilmente leggermente diversa.
"La narrazione è il cuore di tutto ciò che facciamo", ha dichiarato D'Amaro durante l'incontro, nel quale, secondo quanto riportato, ha affrontato il delicato equilibrio tra la necessità di proporre narrazioni originali e storici franchise e la "nostalgia intergenerazionale" di saghe come Toy Story.
Ricordiamo che il live-action di Lilo e Stitch ha incassato 1,33 miliardi al botteghino nel 2025. Gli Incredibili 2, arrivando nei cinema 14 anni dopo il primo film, ha superato il miliardo di dollari. Non ha sorpreso nessuno scoprire che entrambi i film avrebbero ricevuto un seguito in tempi "brevi". Diteci, siete interessati alle due pellicole Disney?
Infine, secondo alcuni analisti Disney punterà forte sui videogiochi con il nuovo CEO.