Le date di uscita di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3 sono state svelate dal nuovo CEO di Disney

Disney ha molteplici pellicole in uscita che i fan non vedono l'ora di vedere e il nuovo CEO della compagnia ha subito fatto una bella impressione svelando le date di Lilo e Stitch 2 e Gli Incredibili 3.