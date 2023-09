Criterion è ora concentrata su Battlefield: è il team di Burnout

Criterion è uno storico team di sviluppo interno a Electronic Arts che, finora, si è sempre concentrato su giochi di guida, ma adesso pare sia concentrata sul rilancio di Battlefield, mentre una piccola squadra interna pensa al prossimo Need for Speed.

Può essere strano pensare che il team in questione sia ora al lavoro sul futuro di Battlefield, considerando che è noto soprattutto per Burnout e vari Need for Speed, ma ha comunque una notevole esperienza anche nell'ambito sparatutto, oltre ad essere una squadra particolarmente capace dal punto di vista tecnico, avendo sviluppato internamente il proprio engine grafico RenderWare.

Nella carriera di Criterion ci sono infatti parentesi importanti in ambito FPS, come il celebre Black del 2006, ma anche Star Wars Battlefront II e Battlefield V come supporto a DICE. Non stupisce, dunque, che EA si sia affidata anche al team britannico in questione per risollevare le sorti di Battlefield.