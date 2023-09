Xbox al Tokyo Game Show 2023: orario e durata dalla presentazione Microsoft

Non è chiaro come questo dettaglio sia stato dedotto, ma visto il suo curriculum tendiamo a fidarci, anche se in questi casi è possibile che all'interno della durata siano previste anche altre trasmissioni come interviste successive o il countdown precedente.

In base a quanto riferito, durerà poco più di quaranta minuti, per la precisione 41 minuti e 2 secondi , almeno secondo quanto riferito dal sempre ben informato leaker.

Un evento importante

Se venisse confermato il dato, si tratterebbe dunque di una presentazione decisamente sostanziosa da parte di Microsoft, che già l'anno scorso aveva in effetti portato tante novità proprio durante il TGS 2022, a dimostrazione della grande importanza che ora questa fiera ricopre nella politica della casa di Redmond.



Tra le novità annunciate l'anno scorso ci sono stati vari giochi per Game Pass come Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition e altri e trailer per Wo Long: Fallen Dynasty, Palworld e vari altri titoli, oltre all'arrivo di Guilty Gear Strive.

Anche per quest'anno ci aspettiamo dunque delle novità interessanti in arrivo: l'appuntamento è fissato per domani mattina alle 11:00 e seguiremo da vicino l'evento di presentazione Xbox al TGS 2023.