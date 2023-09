Starfield: video mostra la lavorazione del trailer dal vivo

Bethesda ha pubblicato un nuovo trailer di Starfield, questa vosta per mostrare la lavorazione del trailer dal vivo, quello pubblicato in poco prima del lancio del gioco. Nel filmato possiamo vedere il regista parlare di cosa si voleva ottenere in termini di impatto emotivo con il filmato e di come il trailer in sè sia diventato qualcosa di simile a un cortometraggio, con una sua storia.

In effetti il trailer in sé è davvero impressionanti, uno dei migliori del genere visti negli ultimi anni in ambito videoludico, arrivato oltretutto al picco dell'interesse verso il gioco. Vale la pena di rivederlo: