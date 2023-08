Starfield: e se l'esclusiva Xbox si rivelasse 'solo' un buon gioco?

Starfield è quasi atterrato, mancano ormai pochi giorni e la spasmodicamente attesa esclusiva Xbox sarà disponibile per chiunque l'abbia acquistata e per gli abbonati al Game Pass. Ebbene, che accadrebbe se si rivelasse "solo" un buon gioco?

Cerchiamo di capirci: nel corso del tempo il titolo Bethesda è inevitabilmente diventato un simbolo, il simbolo della riscossa per la console Microsoft dopo un biennio in cui il numero di produzioni first party è stato inversamente proporzionale alla quantità di team di sviluppo acquisiti dalla casa di Redmond.

C'è stato un periodo in cui molti guardavano convintamente al binomio Starfield / Redfall come ai salvatori della patria, le esclusive che avrebbero finalmente dato il via a una mandata costante di giochi straordinari, che mese dopo mese avrebbero affollato il catalogo di Xbox Game Pass, rendendo il servizio in abbonamento ancora più imperdibile.

Ecco, per Redfall sappiamo com'è andata a finire, ora tocca appunto a Starfield e si è per forza di cose creato un problema di distanze fra le aspettative dei fan, ormai altissime anche a causa della macchina promozionale di Microsoft, e quello che effettivamente il gioco potrà offrire.