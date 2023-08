Baldur's Gate 3, la patch #2 è dietro l'angolo e migliorerà le performance, afferma Larian Studios

Larian Studios ha annunciato in un post su X che la patch #2 di Baldur's Gate 3, ossia il secondo aggiornamento maggiore del gioco, è "dietro l'angolo". Tra le novità più rilevanti, migliorerà le performance in modo deciso e ritoccherà e cambierà diversi sistemi di gioco. Inoltre inizierà a incorporare i feedback negli epiloghi dei personaggi Origin.

Larian non ha fornito tempistiche precise sulla data di pubblicazione dell'aggiornamento, ma immaginiamo che non manchi tantissimo e che potrebbe arrivare intorno al lancio della versione PS5, che avverrà il 6 settembre 2023. Comunque sia ha promesso che presto condividerà tutti i dettagli in merito, soddisfacendo la curiosità degli appassionati del gioco, davvero moltissimi.