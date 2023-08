Bye Sweet Carole: primo video di gameplay per questo interessante progetto italiano

In occasione della Gamescom 2023, Chris Darril e Little Sewing Machine hanno pubblicato il primo video di gameplay di Bye Sweet Carole, interessante avventura horror italiana, con grafica da cartone animato fatta di più di 70.000 frame di animazione disegnati a mano, in arrivo nel 2024 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Vediamolo.

Darril è autore della serie Remothered, arrivata al secondo capitolo.