Overwatch 2: fan furiosi per la skin riciclata come ricompensa del primo anniversario

L'evento dedicato al primo anniversario di Overwatch 2 ha ricompensato i giocatori con una skin già regalata durante la Stagione 1. Sostanzialmente è una skin riciclata . Il comportamento di Blizzard non è piaciuto alla comunità, che ha iniziato ad accusare la compagnia di non essere più interessata al gioco e alla sua comunità.

A caval donato...

La comunità di Overwatch 2 è particolarmente combattiva

In realtà per il primo anniversario del gioco Blizzard ha lanciato diversi contenuti, comprese delle nuove modalità. Ma a tenere banco è soprattutto la mancanza di nuovi oggetti cosmetici nel negozio e la skin riproposta, che hanno fatto parlare molti di abbandono del gioco da parte della software house.

La skin in questione è la Cursed Captain Reaper e può essere ottenuta completando tre sfide legate all'anniversario. Peccato che molti l'abbiano già, visto che era stata regalata durante la Stagione 1, oltretutto come compensazione per i problemi di lancio.

"Siamo finalmente arrivati al punto in cui Overwatch 2 regala 0 nuove skin per il suo anniversario, qualcosa che non ha precedenti", ha scritto l'utente Kyyndle su Reddit, aggiungendo che secondo lui "A Blizzard non importa più niente di questo gioco." Il suo post ha ricevuto molti consensi e altri hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di skin celebrative dell'anniversario.

Qualcuno ha provato a smorzare le polemiche, affermando che in fondo si tratta di un'opportunità per i nuovi giocatori, ossia tutti quelli che all'epoca non c'erano per ottenere la skin.

Comunque la si pensi, è indubbio che i rapporti tra Blizzard e la comunità di Overwatch 2 non sia proprio idilliaci, viste le recensioni ricevute dal gioco su Steam.