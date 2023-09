Cyberpunk 2077 tra redenzione, passione e volubilità

L'industria videoludica è una bestia strana, ma ancora di più lo sono la critica e il pubblico. Sembra che le reazioni debbano essere sempre esagerate, le valutazioni polarizzate e le discussioni solo decisamente accese, e di recente sta capitando sempre più spesso di vedere le posizioni di maggioranza modificarsi nel tempo, passando da una posizione a una totalmente opposta. L'abbiamo visto con No Man's Sky, per esempio, o anche con Sea of Thieves, accolti in maniera negativa e in certi casi anche molto aspra, per tornare piano piano nelle grazie prima del pubblico e poi della critica, anche se su quest'ultimo fronte la situazione è sempre complessa. Considerando che i videogiochi sono ormai cambiati e sono sempre più in grado di modificarsi nel tempo, comincia ad avere sempre meno senso una valutazione basata su una veloce (per quanto approfondita, relativamente alle tempistiche) prova di un prodotto che è spesso destinato a diventare qualcos'altro.

Questo introduce l'idea che sia necessario un altro modo di valutare i giochi e probabilmente le vecchie recensioni al day one o prima del lancio hanno ormai sempre meno senso, ma questo è un altro discorso da approfondire magari un'altra volta. Oggi parliamo di Cyberpunk 2077, che a quanto pare ha anche lui percorso il pellegrinaggio verso la redenzione videoludica: le recensioni di Phantom Liberty sono entusiastiche, a dimostrazione della bontà dei nuovi contenuti, ma anche l'update 2.0 riporta in auge il gioco di base, rappresentando la consacrazione del gran lavoro di supporto svolto in questi anni dal team. Con questo, anche CD Projekt RED sembra essere tornata di diritto tra i team preferiti dal pubblico e indubbiamente tra i "darling" della stampa specializzata, dopo essere finiti per molto tempo sotto il fuoco incrociato di utenti e giornalisti.