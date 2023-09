Cosplay: Cina potrebbe vietarli per legge

Una nuova legge cinese potrebbe vietare completamente i cosplay tratti dagli anime sul territorio. Si tratta di una nuova legge sulla sicurezza presentata dal parlamento cinese a inizio settembre, che tra i vari interventi prevede che i cittadini non possano indossare abiti che "offendano i sentimenti della nazione cinese".

Il provvedimento stabilisce che qualsiasi tipo di abbigliamento che "mettesse in pericolo lo spirito nazionale cinese o ferisse i sentimenti nazionali" potrebbe essere vietato e foriero di sanzioni. Naturalmente nel testo non vengono citati esplicitamente i cosplay, ma secondo molti commentatori l'obiettivo reale sarebbe proprio quello di colpire il settore anime, particolarmente forte negli ultimi anni, come risposta allo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua di raffreddamento della centrale nucleare giapponese di Fukushima, atto che ha creato grossi attriti tra le due nazioni