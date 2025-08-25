La prima versione di Dragon Age 4 sarebbe stato un gioco migliore di Veilguard, per il produttore della serie

Dragon Age The Veilguard non è la prima versione di " Dragon Age 4 " alla quale BioWare ha lavorato: in passato è esistito un gioco ben diverso e, in una simpatica narrazione alla "e se...?", l'ex-produttore di Dragon Age Mark Darrah ha detto come sarebbe potuto essere tale videogioco.

Che tipo di gioco sarebbe stato Dragon Age 4

In questa versione alternativa della storia del mondo, Dragon Age 4 - noto come Joplin - sarebbe stato pubblicato al posto di Anthem dopo un sviluppo tutto sommato rapido, visto che sarebbero passati "solo" 4-5 anni dall'uscita di Inquisition. Per Darrah, Joplin sarebbe stato un gioco "con dei compromessi" ma sarebbe stato un titolo migliore.

Darrah afferma che Joplin "vivrà come un gioco mitologico nella memoria delle persone". Le informazioni sul gioco sono conseguenza di quanto è emerso in rete tramite un report di Jason Schreier (che all'epoca lavorava per Kotaku) che aveva spiegato come tale Dragon Age 4 sarebbe stato un gioco di dimensioni inferiori ma con un sistema di spie e rapine, ambientato nell'Impero Tevinter. Sarebbe stato un gioco con grande livello di interazione e possibilità, se mai fosse stato sviluppato.

Joplin venne messo in pausa nel 2016 per aiutare il team di Mass Effect: Andromeda nel completare lo sviluppo, poi fu cancellato nel 2017 per fare in modo che gli autori potessero aiutare coi lavori su Anthem. Successivamente il gioco divenne "Morrison", un live service poi cancellato e trasformato nel single player Veilguard, che pare aver subito una riscrittura all'ultimo momento.