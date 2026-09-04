L’eShop lancia i Saldi Blockbuster con tantissimi giochi Nintendo Switch e Switch 2 in offerta

Tempo di nuove promozioni sull'eShop, che inaugura i Saldi Blockbuster, una selezione di titoli di grande successo disponibili a prezzo scontato per Nintendo Switch e Switch 2.
Tra le offerte più rilevanti troviamo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ora proposto a 29,39 euro grazie a uno sconto del 58%. Sempre su Switch 2 segnaliamo Fallout 4: Anniversary Edition, disponibile a 47,99 euro con un risparmio del 20%.
Altre promozioni in evidenza
Proseguendo con Switch 2, la Switch 2 Edition di Red Dead Redemption è disponibile a metà prezzo, 24,99 euro. Cambiando completamente genere, Persona 3 Reload scende a 35,99 euro con uno sconto del 40%, mentre il bundle Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 scende da 49,99 a 29,99 euro.
Su Nintendo Switch, forte di un catalogo costruito in quasi dieci anni, la scelta è ancora più ampia. Tra le offerte segnaliamo il bundle Spyro + Crash remaster a 26,24 euro (-65%), la GTA Trilogy a 19,79 euro (-67%), il bundle Hogwarts Legacy + Harry Potter: Campioni di Quidditch a 14,99 euro (-85%) e Minecraft Dungeons a 9,99 euro (-50%).
Il catalogo completo dei Saldi Blockbuster è disponibile nella versione web dell'eShop a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 13 settembre.