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L’eShop lancia i Saldi Blockbuster con tantissimi giochi Nintendo Switch e Switch 2 in offerta

L'eShop inaugura i Saldi Blockbuster con sconti su grandi titoli per Nintendo Switch e Switch 2, includendo produzioni recenti e classici amatissimi disponibili a prezzo ribassato fino al 13 settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/09/2026
Nintendo Switch 2

Tempo di nuove promozioni sull'eShop, che inaugura i Saldi Blockbuster, una selezione di titoli di grande successo disponibili a prezzo scontato per Nintendo Switch e Switch 2.

Tra le offerte più rilevanti troviamo Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ora proposto a 29,39 euro grazie a uno sconto del 58%. Sempre su Switch 2 segnaliamo Fallout 4: Anniversary Edition, disponibile a 47,99 euro con un risparmio del 20%.

Altre promozioni in evidenza

Proseguendo con Switch 2, la Switch 2 Edition di Red Dead Redemption è disponibile a metà prezzo, 24,99 euro. Cambiando completamente genere, Persona 3 Reload scende a 35,99 euro con uno sconto del 40%, mentre il bundle Yakuza Kiwami & Yakuza Kiwami 2 scende da 49,99 a 29,99 euro.

Su Nintendo Switch, forte di un catalogo costruito in quasi dieci anni, la scelta è ancora più ampia. Tra le offerte segnaliamo il bundle Spyro + Crash remaster a 26,24 euro (-65%), la GTA Trilogy a 19,79 euro (-67%), il bundle Hogwarts Legacy + Harry Potter: Campioni di Quidditch a 14,99 euro (-85%) e Minecraft Dungeons a 9,99 euro (-50%).

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Il catalogo completo dei Saldi Blockbuster è disponibile nella versione web dell'eShop a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 13 settembre.

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