Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 3 potrebbe includere Metal Gear Rising e The Phantom Pain

Secondo le fonti del giornalista Jordan Middler di Video Games Chronicles, la compagnia giapponese avrebbe in programma un Vol. 3 contenente versioni aggiornate di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes & The Phantom Pain e dello spin‑off action Metal Gear Rising: Revengeance .

Un’ultima raccolta prima di guardare al futuro?

Per Middler, Metal Gear Solid V sarebbe una scelta naturale: sebbene la versione PC sia ancora in buone condizioni, il gioco non ha mai ricevuto una versione moderna o un upgrade per PS5 e Xbox Series X|S, ne é mai arrivato sulle console Nintendo. Durante la discussione era stata ipotizzata anche la possibilità di reintegrare alcuni contenuti tagliati dall'originale, ma Middler ha chiarito che le informazioni in suo possesso parlano di un aggiornamento limitato al comparto tecnico.

Una logica simile varrebbe per Metal Gear Rising: Revengeance, rimasto confinato alle piattaforme PS3 e Xbox 360. Una versione aggiornata per le console attuali potrebbe attirare molti fan, ma in questo caso potrebbero sorgere complicazioni: il gioco è stato sviluppato da PlatinumGames, quindi eventuali diritti e accordi necessari per una nuova pubblicazione potrebbero rappresentare un ostacolo.

Middler suggerisce inoltre che un terzo volume potrebbe rappresentare l'ultimo tassello della Master Collection, permettendo a Konami di coprire gli ultimi grandi giochi prima di decidere come procedere con il futuro della serie.

"Quello che ho sempre sentito è che il terzo volume sarebbe l'ultimo che possono fare, perché così coprono tutti i giochi, e poi vedranno come andare avanti con i remake tipo Metal Gear Solid 3 Delta: Snake Eater", ha dichiarato Middler

Naturalmente si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, ma l'idea di una terza e conclusiva raccolta appare quantomeno plausibile.