IO Interactive continuerà lo sviluppo di Project Fantasy in maniera indipendente

Come riferito nei giorni scorsi, Project Fantasy era stato messo in pausa per il mancato supporto da parte del partner e investitore principale , che si è scoperto essere proprio Xbox, ma la cosa sembra non aver fermato definitivamente il progetto.

Al di là dei grossi tagli effettuati, che hanno portato anche alla vendita di due team e al distacco da altri due, i riflessi del ridimensionamento generale applicato a Xbox hanno colpito anche vari progetti esterni che erano portati avanti in collaborazione con altre compagnie, come questo.

Uno dei progetti che hanno subito l'impatto negativo dei tagli effettuati da Microsoft a Xbox è Project Fantasy da parte di IO Interactive , ma lo studio ha deciso di portare comunque avanti lo sviluppo del gioco in maniera indipendente.

Una produzione indipendente

Con una nuova comunicazione, IO Interactive ha dichiarato di aver riacquisito il completo controllo sulla proprietà intellettuale e che lo sviluppo sul gioco proseguirà in maniera indipendente rispetto a prima.



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Tuttavia, contestualmente lo studio ha dovuto ribilanciare gli investimenti sul lungo termine e questo porterà alla chiusura della sezione con base a Istanbul della compagnia.

"A seguito della conclusione della nostra partnership finanziaria esterna relativa a Project Fantasy, IOI ha riottenuto la piena titolarità del progetto e della nostra proprietà intellettuale. Continueremo a svilupparlo e finanziarlo in modo indipendente, parallelamente agli altri nostri progetti", si legge nel comunicato della compagnia.

"In questo contesto, abbiamo dovuto trovare un nuovo equilibrio per il futuro a lungo termine dello studio, concentrandoci sul successo dei nostri principali titoli interni piuttosto che su progetti esterni e potenziali derivati per dispositivi mobili".

"Ciò ha comportato l'attuazione di cambiamenti, oltre che di proposte di cambiamento, in tutti i nostri studi: la chiusura del nostro studio di Istanbul e l'avvio di un processo di separazione dai colleghi che hanno contribuito in modo significativo a rendere IOI ciò che è oggi".

"Si tratta di decisioni difficili, ma necessarie, per garantire il futuro a lungo termine di IO Interactive come uno dei pochissimi sviluppatori e editori AAA completamente indipendenti, nonché per fornire a Project Fantasy le migliori basi possibili affinché possa avere successo grazie alla nostra passione e alla nostra guida. Project Fantasy è un gioco, un mondo e una proprietà intellettuale a cui ci dedichiamo con tutto il cuore, e non vediamo l'ora di condividere questo amore con voi".

Non ci sono dettagli precisi su Project Fantasy, ma gli autori lo definiscono un RPG fantasy "online", in attesa di capire più precisamente di cosa si possa trattare.