0

Lo smartphone POCO X8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone POCO X8 Pro da 512 GB con Dimensity 8500-Ultra e batteria da 6.500 mAh.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/07/2026
POCO X8 Pro

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il POCO X8 Pro è attualmente su AliExpress a 303,98 €, ma con il codice ITVS030 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un ottimo smartphone di fascia media

Lo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 8500-Ultra, per offrire buone prestazioni a 360 gradi, mentre la batteria ha una capacità di 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e buona autonomia. Il display AMOLED da 6,59" è ultra-luminoso e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz per immagini fluide e reattive. Nel complesso, si tratta di un ottimo prodotto di fascia media.

POCO X8 Pro
POCO X8 Pro

Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS, ideale se non hai esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lo smartphone POCO X8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare