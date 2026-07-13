Lo smartphone POCO X8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare

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Un ottimo smartphone di fascia media
Lo smartphone è alimentato dal processore Dimensity 8500-Ultra, per offrire buone prestazioni a 360 gradi, mentre la batteria ha una capacità di 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e buona autonomia. Il display AMOLED da 6,59" è ultra-luminoso e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz per immagini fluide e reattive. Nel complesso, si tratta di un ottimo prodotto di fascia media.
Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS, ideale se non hai esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.