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Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: usa questo codice per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console Nintendo Switch 2. Assicurati di utilizzare il seguente codice per risparmiare e spendere meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/07/2026
Console Nintendo Switch 2

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 451,94 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte. Inoltre, ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. I codici hanno un limite di riscatto, pertanto potrebbero non essere più disponibili. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

La nuova console in sconto

In questo caso la console è spedita dalla Spagna, quindi la riceverai entro pochi giorni. Nintendo Switch 2 offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile, a partire da display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.

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Inoltre, i Joy-Con magnetici offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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