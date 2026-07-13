Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: usa questo codice per risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 451,94 €, ma con il codice ITVS045 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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La nuova console in sconto
In questo caso la console è spedita dalla Spagna, quindi la riceverai entro pochi giorni. Nintendo Switch 2 offre diversi miglioramenti per garantirti un'esperienza di gioco ancora più godibile, a partire da display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. Tra i miglioramenti troviamo una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi.
Inoltre, i Joy-Con magnetici offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.