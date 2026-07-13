Nintendo e i suoi studi: la mappa completa di team interni e sviluppatori

Quanti sono gli studi Nintendo nel 2026: la mappa di team interni EPD, sussidiarie giapponesi ed estere e affiliate come Game Freak e HAL Laboratory.

Nintendo, nel bene e nel male, per certi aspetti sembra vivere in un mondo parallelo rispetto al resto dell'industria. Esistono ovviamente delle dinamiche macrostrutturali condivise da tutte le aziende, del resto anche Nintendo Switch 2 subirà un leggero aumento di prezzo, tuttavia, per molti altri elementi, i dirigenti di Kyoto paiono viaggiare su binari separati rispetto alle concorrenti. Per esempio, mentre altrove vengono attuati licenziamenti di massa, Nintendo ha aumentato del 10% lo stipendio base dei suoi dipendenti. Nintendo raramente mette in mostra i team che sviluppano i suoi giochi, soprattutto quando vengono creati internamente. Viene sempre anteposta a tutto la generica dicitura "Nintendo", anche se i gruppi di produzione di due giochi, come Super Mario e The Legend of Zelda, non hanno in comune né la locazione (Tokyo e Kyoto) né un singolo sviluppatore. Proveremo, comunque, a vedere quanti e quali sono i team interni nel 2026, quali sono le società sussidiarie interamente possedute da Nintendo e un breve elenco di quelle che vengono definite "second party": degli studi esterni che lavorano quasi sempre in esclusiva, indipendentemente dai legami finanziari con la casa madre.

GLI STUDI INTERNI L'ultima grande ristrutturazione degli studi interni è avvenuta nel 2015, per cui di seguito troverete quasi sempre la dicitura "fondato nel 2015". Non si tratta di un errore, perché in quella data è nata EPD, che ha fuso varie anime della compagnia. Allo stesso tempo, più che di una fondazione, si tratta della naturale evoluzione dei gruppi che hanno caratterizzato Nintendo dalla fine degli anni '70. Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka, due personalità fondamentali dell'azienda All'inizio c'erano tre studi R&D; con l'ascesa di Miyamoto, venne fondato R&D4. Quest'ultimo mutò in EAD e divenne sempre più grande, fino a ramificarsi in tante divisioni. Al contempo, i vecchi R&D si fusero in SPD, che si occupava principalmente di giochi per console portatile. Dall'unione tra EAD e SPD, come si evince anche dal nome, è nata EPD: Entertainment Planning & Development. Pur avendo la società più di 5000 dipendenti in totale, "soltanto" 800 persone (circa) compongono le varie divisioni EPD.

EPD 3 - Fondato nel 2015 Questo è il team più prestigioso della sede di Kyoto, quella più grande e importante. È la casa di The Legend of Zelda: qui vengono sviluppati gli episodi della saga principale e gestite le collaborazioni con le software house esterne che elaborano spin-off e capitoli portatili, con un diverso grado di coinvolgimento in base all'opera. Le figure chiave del team sono Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi. Al momento staranno lavorando al seguito di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e, probabilmente, al remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

EPD 4 - Fondato nel 2015, ampliato nel 2023 Questo gruppo si occupa principalmente dello sviluppo dei giochi meno canonici che, abitualmente, vengono definiti "casual" - nell'accezione più ampia possibile. La figura più importante del team è Kouichi Kawamoto. Sono gli autori (per fare qualche esempio) di Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure, Nintendo Labo, Laboratorio di Videogiochi. Nel 2023 hanno inglobato EPD 7, per cui sono anche i creatori di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. Visto che EPD 7, attraverso Sakamoto, si occupava anche di Metroid (2D), dovremo capire come verrà gestita la situazione: in mezzo a questi titoli, Samus Aran non c'entra poi molto.

EPD 5 - Fondato nel 2015 È un team che al suo interno contiene varie anime: le personalità maggiormente importanti sono Hisashi Nogami e Aya Kyogoku e le serie che gestiscono sono due pesi massimi come Animal Crossing e Splatoon, che hanno pochissimo personale in comune. In sostanza, EPD 5 è quasi scisso in due parti, pur non ufficialmente. Recentemente hanno sviluppato anche Drag x Drive, mentre il 23 luglio arriverà Splatoon Raiders, che li vedrà coinvolti quantomeno in un ruolo di supervisione.

EPD 6 e EPD Co-Production Group - Fondati nel 2015 e nel 2023 Questi sono i team che si occupano di supervisionare e gestire le produzioni con le società esterne, così che venga mantenuto uno standard qualitativo gradito all'azienda. EPD 6 collabora principalmente con le società occidentali (a giochi come Metroid Prime e Luigi's Mansion): la figura più importante del team era Tanabe, che è andato da poco in pensione, e sarà sostituito - sembra - da Risa Tabata. Il Co-Production Group esiste dal 2023 ed è la fusione tra EPD 1 e 2: ha la stessa mansione di EPD 6, ma con le software house nipponiche (supervisionano Mario Tennis, Kirby, Fire Emblem, Xenoblade, soltanto per citarne alcuni).

EPD 8 - Fondato nel 2015, ampliato nel 2020 EPD 8 è il team interno più importante assieme al 3, ed è anche l'unico allocato a Tokyo, a Kanda Square. È molto numeroso ed è altamente probabile che sia ormai diviso in due squadre: una, come al solito, cura gli episodi 3D di Super Mario. L'altra è autrice di Donkey Kong Bananza. Donkey Kong Bananza, sviluppato da EPD 8 e pubblicato nel 2025 Questo ampliamento dovrebbe essere avvenuto attorno al 2020, in concomitanza con l'assunzione di Kazuya Takahashi, ex Square-Enix. I leader creativi del gruppo sono Yoshiaki Koizumi e Kenta Motokura.

EPD 9 - Fondato nel 2015 Questo è il team di Mario Kart, guidato da Kosuke Yabuki. Ha recentemente sviluppato il gioco di lancio di Switch 2, Mario Kart World, dopo aver creato e gestito la vita di Mario Kart 8 e Mario Kart 8 Deluxe. La più recente produzione non legata al noto brand di corse risale ormai a nove anni fa: ARMS. Nei prossimi mesi e anni, immaginiamo, si concentreranno sugli aggiornamenti di Mario Kart World.

EPD 10 - Fondato nel 2015 Questo gruppo si occupa principalmente di gestire due serie: la saga bidimensionale di Super Mario, a sua volta scissa nei giochi classici (come Super Mario Bros. Wonder) e Super Mario Maker, e Pikmin. Il principale creativo del gruppo è il veterano Takashi Tezuka, che ha lasciato il consiglio di amministrazione, ma non lo sviluppo di videogiochi. Super Mario Bros. Wonder, la più recente produzione di EPD 10 Si è recentemente unito Koichi Hayashida, ex EPD 8. Hanno da poco pubblicato la Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder, col DLC Tutti al Parco Bellabel.

SUSSIDIARIE GIAPPONESI Adesso ci occupiamo di tutti quegli studi che, pur non essendo interni a livello concreto, sono interamente posseduti da Nintendo. Sono numerosi, per cui abbiamo deciso di scindere quelli giapponesi dagli altri (che siano occidentali o di altre parti dell'Asia). Molti svolgono ruoli di supporto ai gruppi EPD, ma non tutti, e la loro importanza è comunque centrale, visto che i videogiochi richiedono sempre più personale. Non abbiamo inserito quelle aziende non direttamente coinvolte nello sviluppo di videogiochi, come NERD o iQue.

1-Up Studios - Fondato nel 2013 Brownie Brown è stata fondata nel 2000 da ex dipendenti Squaresoft. La società, oltre a creare opere proprie, ha collaborato a lungo con Nintendo, fino a distinguersi in positivo durante lo sviluppo di Super Mario 3D Land. In quella circostanza ha convinto i vertici kyotesi: l'hanno acquisita, ristrutturata e ribattezzata 1-Up Studios. Da lì in poi è divenuto uno dei principali studi di supporto, composto da circa 100 elementi. Si trova a Kanda Square, a Tokyo, e collabora fianco a fianco con EPD 8, pur aiutando anche i team interni di Kyoto.

Mario Club - Fondato nel 2009 Il Mario Club è molto più antico del 2009, quando è divenuto una sussidiaria indipendente, ed è lo storico team di tester dell'azienda, con sede a Kyoto. Non è propriamente uno sviluppatore, ma si tratta di una società fondamentale per Nintendo, ed è guidata da Masanori Okazaki. Tre esempi, per farvi capire perché conta quanto una software house. È enorme (considerato l'incarico), vantando più di 400 dipendenti. Alcuni membri brillanti del Mario Club sono passati a EPD, come Amano. L'ultimo anno di sviluppo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è basato "soltanto" su test e debug, per cui Aonuma si è relazionato più col Mario Club che con EPD 3.

Monolith Soft - Acquisita nel 2007 Monolith Soft è stata fondata nel 1999 dall'ex Square Tetsuya Takahashi ed è stata acquisita da Nintendo nel 2007. Da lì in poi, il suo prestigio e la sua importanza sono aumentati di anno in anno: ora, nel 2026, conta circa 350 dipendenti. La sede principale è a Tokyo, dove viene sviluppato Xenoblade, e dove collaborano con EPD 3 alla creazione di The Legend of Zelda. Xenoblade Genesis, in arrivo nel 2027 È stata aperta anche una divisione a Kyoto, un team parallelo che supporta sia Monolith Soft di Tokyo, sia vari gruppi EPD di Kyoto (principalmente EPD 5, 9 e 10). Il prossimo grande progetto in uscita è Xenoblade Genesis, in arrivo nel 2027.

Nintendo Cube - Acquisita nel 2024 Questa software house, che ha sede principalmente a Tokyo, ma mantiene una divisione a Sapporo, è stata inglobata gradualmente. È stata fondata nel 2000 come joint venture tra Nintendo e Dentsu (col nome di Nd Cube) ed ha successivamente accolto molti ex dipendenti Hudson Soft, e Nintendo è sempre stata l'azionista di maggioranza, fino ad acquisirla (al 99%) e ribattezzarla successivamente in Nintendo Cube nel 2024. Ha sviluppato anche altro, come il recente Nintendo Switch 2 Welcome Tour, ma è essenzialmente il team di Mario Party, da prima di chiamarsi Nd Cube. Sono, stabilmente e da anni, poco più di 100 persone.

Nintendo Pictures - Acquisita nel 2022 Nintendo aveva lavorato con Dynamo Pictures nel 2014, per la realizzazione dei Pikmin Short Movies. Ha acquisito la società nel 2022, ribattezzandola Nintendo Pictures, e Yoshiaki Koizumi ora fa parte del consiglio di amministrazione dell'azienda. Sono un team di circa 130 elementi. Creano corti in computer grafica, come Close to You (pubblicato a ottobre 2025), e collaborano anche all'elaborazione delle animazioni dei videogiochi, come accaduto per Super Mario Bros. Wonder. In generale, è un'acquisizione rilevante sia per la volontà di espandere le IP oltre i videogiochi, sia per il sempre più concreto focus sulle animazioni.

SRD - Acquisita nel 2022 SRD venne fondata nel 1979 e al momento ha due sedi a Kyoto, una delle quali all'interno degli uffici Nintendo. È stata centrale nell'ascesa della società nipponica, grazie alla collaborazione tra Miyamoto e Nakago, ancora oggi presidente della compagnia. SRD ha contribuito alla programmazione di centinaia di giochi Nintendo, tra cui la maggior parte dei titoli di Super Mario Bros., di Animal Crossing e di The Legend of Zelda. Nonostante la lunga collaborazione, è diventata ufficialmente parte della società soltanto nel 2022: nonostante questo, i 150 membri che la compongono non sono conteggiati nei circa 800 di EPD.

SUSSIDIARIE ALL'ESTERO Queste sono tutte le software house possedute da Nintendo, ma esterne al Giappone. Si tratta principalmente di sviluppatori acquisiti nel corso del tempo, ma ci sono comunque diverse eccezioni, come NST. A differenza delle concorrenti, quella di inglobare aziende già esistenti, soprattutto se occidentali, non è per Nintendo una pratica comune, il che rende ancor più rilevante quando accade.

Next Level Games - Acquisita nel 2021 Nintendo, dopo anni di collaborazione, ha acquisito la canadese Next Level Games nel 2021. Da quel momento in poi hanno pubblicato soltanto un gioco, Mario Strikers: Battle League Football, nel 2022. Luigi's Mansion 3, sviluppato da Next Level Games, è uno dei giochi visivamente più belli su Nintendo Switch Quello attuale è il lasso temporale più grande tra una pubblicazione e l'altra, per cui c'è grande attesa per il prossimo progetto, visto che Luigi's Mansion 3, su Switch, è uno dei giochi visivamente più impressionanti sulla piattaforma. In precedenza, avevano sviluppato anche il secondo episodio della serie per Nintendo 3DS. Nel 2026, i creativi che la compongono sono circa 260.

NST - Fondata nel 1998 Basata a Redmond, negli uffici di Nintendo of America, Nintendo Software Technology venne fondata per creare giochi per il mercato occidentale, un intento progressivamente sfumatosi nel decennio successivo. È strettamente connessa al DigiPen Institute of Technology, da cui arriva gran parte del personale. Hanno sviluppato Wave Race: Blue Storm, e la loro serie maggiormente caratterizzante è Mario vs. Donkey Kong. Si sono recentemente messi in luce con F-Zero 99 e con lo sviluppo (con EPD 8) di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Hanno tra i 50 e i 100 dipendenti.

Nintendo Studios Singapore - In acquisizione dal 2026 L'acquisizione di Bandai Namco Studios Singapore, ora ribattezzata Nintendo Studios Singapore, è iniziata nell'aprile di quest'anno e terminerà soltanto nei prossimi mesi. Non conosciamo le attuali dimensioni del team. In passato, hanno collaborato allo sviluppo di Splatoon 3 e di Kirby Air Riders. Si vocifera fossero gli autori originali di Metroid Prime 4: Beyond, prima che Nintendo riportasse il progetto presso Retro Studios.

Retro Studios - Acquisita nel 2002 La storia di Retro Studios è lunga e travagliata, ma rimane senza alcun dubbio il più prestigioso sviluppatore occidentale Nintendo (con sede a Austin, in Texas). In passato hanno realizzato i tre Metroid Prime, a cui si è recentemente aggiunto Metroid Prime 4: Beyond (e Metroid Prime Remastered), e i due ultimi Donkey Kong Country. Metroid Prime 4: Beyond è un gioco tecnicamente eccezionale, essendo nato su Switch Il team attualmente dovrebbe essere composto da più di 150 elementi, ma meno di 200. C'è la massima curiosità, vista l'eccellenza tecnica a cui ci hanno abituati, di vederli al lavoro su Nintendo Switch 2, stavolta con un progetto in esclusiva.

Shiver Entertainment - Acquisita nel 2024 Shiver Entertainment, allocata a Miami, si è messa in luce coi notevoli adattamenti (riduzioni?) per Switch di Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 11 e Mortal Kombat 1. Nintendo l'ha acquistata in quest'ottica, per coadiuvare le terze parti a portare i loro giochi su Switch 2. Il primo risultato di questa acquisizione è la versione Switch 2 di WWE 2K25. Sono un piccolo team di massimo 50 elementi.

SOCIETÀ AFFILIATE Gli ultimi sviluppatori che vi presentiamo fanno parte della "famiglia Nintendo", nonostante non siano interamente posseduti dall'azienda. Alcuni di essi lavorano in esclusiva per contratto, o con partecipazioni azionarie incrociate. In Giappone inoltre c'è questo bel termine che è "keiretsu", che prevede un rapporto fiduciario a lungo termine, quello ad esempio che lega HAL Laboratory e Nintendo. Un modo impreciso ma intuitivo di definire queste società è "second party".

Camelot Software Planning - Fondata nel 1994 Dal 1999 in poi, Camelot Software Planning ha pubblicato un solo gioco che non fosse sotto l'etichetta di Nintendo. Sono gli sviluppatori di quasi tutti gli episodi di Mario Tennis e Mario Golf, compreso il recente Mario Tennis Fever. Mario Tennis Fever, uscito quest'anno su Nintendo Switch 2 In passato erano specializzati anche nella creazione di JRPG, come il celebre Golden Sun: una vocazione che sembra ormai del tutto abbandonata. Sono un piccolo team di circa 50 persone.

Creatures Inc. - Fondata nel 1995 È una delle tre aziende alla base di The Pokémon Company, assieme a Nintendo e Game Freak, ed è la diretta prosecuzione di Ape Inc., che era strettamente legata a Shigesato Itoi, il creatore di Mother/Earthbound. Hanno circa 300 dipendenti, e assistono principalmente Game Freak nella modellazione poligonale dei pokémon, ma sviluppano anche titoli propri, come Detective Pikachu: Il Ritorno.

DeNA - Fondata nel 1999 Questa è una collaborazione fortemente voluta dall'ex presidente Satoru Iwata, quando decise di abbracciare il mondo mobile. Ha co-sviluppato praticamente ogni gioco Nintendo in quest'ambito, e collabora costantemente nel rendere fluido ed elastico il funzionamento del Nintendo Account tra le varie piattaforme. Sono una grande azienda, che comprende 2500 dipendenti.

Game Freak - Fondata nel 1989 Game Freak, composta da quasi 250 creativi, non sviluppa in esclusiva per Nintendo, a differenza di come molti pensano (o pensavano): Beast of Reincarnation ha fatto scalpore proprio per questo. Pokémon Vento e Onda arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2027 Tuttavia, è impossibile non inserirli qui, visto che sono tra i tre fondatori di The Pokémon Company, oltre al principale sviluppatore (in esclusiva per Nintendo, qui davvero) di ogni episodio principale della serie Pokémon che, come saprete, è piuttosto nota a livello globale. Torneranno nel 2027 con Pokémon Vento e Onda.

Good-Feel - Fondata nel 2005 Fondata nel 2005 da ex dipendenti Konami, il più famoso dei quali è Etsunobu Ebisu, Good-Feel ha, da allora, lavorato quasi esclusivamente su piattaforme Nintendo. Non solo, ha sviluppato molti titoli di brand storici dell'azienda, in particolare gli ultimi tre giochi di Yoshi (tra cui Yoshi and the Mysterious Book). Nel 2026, è composta da circa 170 persone.

Grezzo - Fondata nel 2006 Un'altra software house di Tokyo, con poco più di 100 dipendenti, che sviluppa quasi solamente in esclusiva su console Nintendo, e che è strettamente legata a The Legend of Zelda, in particolare per i remake su Nintendo 3DS di Ocarina of Time e Majora's Mask, e per quello di Link's Awakening su Switch. Di recente, ha co-sviluppato con EPD3 un episodio originale della serie: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

HAL Laboratory - Fondata nel 1980 Storica partner di Nintendo, per cui sviluppa praticamente in esclusiva da decenni, nonostante non ci siano legami ufficiali tra le due. È stata fondamentale nell'ascesa di Masahiro Sakurai, che l'ha resa grande attraverso Kirby e i primi due Super Smash Bros. Il suo presidente è stato Satoru Iwata, poi passato a guidare Nintendo stessa. Attualmente si occupano di tutti gli episodi principali di Kirby e hanno un personale di quasi 300 persone.

Intelligent Systems - Fondata nel 1986 Intelligent Systems, con rarissime eccezioni, sviluppa giochi in esclusiva per Nintendo da quasi quarant'anni. Sono i responsabili di serie storiche come Paper Mario, Fire Emblem, la saga Wars, WarioWare. Fire Emblem: Fortune's Weave uscirà il 17 settembre su Nintendo Switch 2 Con la chiusura di EPD7, ormai rappresentano l'ultimo glorioso baluardo dell'ex R&D1. Torneranno il 17 settembre di quest'anno, con Fire Emblem: Fortune's Weave. Hanno più di 200 dipendenti.