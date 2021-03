NERD: la divisione di Nintendo in Europa - La Bustina di Lakitu

Dal 2002 in poi, da quando Iwata prese le redini della compagnia, a epoca GameCube e Game Boy Advance appena iniziata, Nintendo ha progressivamente ridotto gli investimenti in Occidente. Le collaborazioni con le software house americane ed europee sono diminuite, e la mancata acquisizione di Rareware è lì, triste e stentorea come una lapide, a ricordarci i tempi che furono. Non siamo qui per analizzare nel dettaglio queste decisioni, e nemmeno per capire se, a lungo termine, abbiano portato più vantaggi che svantaggi; siamo qui piuttosto per parlare di un'eccezione, e cioè di NERD.

NERD sta per Nintendo European Research and Development, e non è certo un caso che la sigla rimandi a una parola tanto diffusa in questo ambiente; sebbene ormai si tenda ad utilizzare "nerd" anche per definire un ragazzino/a che conosca a memoria Harry Potter, o il Signore degli Anelli, o Star Wars, in passato questo termine aveva un'estensione più circoscritta: accezioni negative e vessatorie a parte, era impossibile che un "vero nerd" non avesse anche competenze scientifiche, matematiche o ingegneristiche. Ecco, NERD abbraccia quel concetto originario come meglio non potrebbe: è un'azienda parigina composta da soli ingegneri, per loro stessa ammissione "una specie di Disney Land" (come hanno confessato in questo Iwata Asks).

Nintendo Classic Mini: una delle creazioni di NERD.

In questo articolo tenteremo di riassumere il loro percorso, e di comunicare quanto siano unici all'interno della "famiglia Nintendo". Innanzitutto per questioni logistiche: si tratta dell'unico studio (non sede, studio) europeo della multinazionale, che tra l'altro lavora a stretto contatto con gli sviluppatori giapponesi. E non parliamo di traduzioni, adattamenti o strategie di marketing: loro partecipano alle ricerche tecnologiche della società, e alle successive applicazioni pratiche.

In poche parole, per quanto tortuoso, si tratta dell'unico modo diretto e concreto, abitando in Europa e non conoscendo il giapponese, di collaborare direttamente con Nintendo. NERD si trova a Parigi, ed è stata acquisita da Nintendo nel 2011: anche questo, di per sé, è un episodio inusuale. La società kyotese non ingloba quasi mai altre aziende, preferendo collaborazioni, e quando lo fa - raramente, ripetiamo - si tratta principalmente di software house, perlopiù giapponesi (come Monolith Soft). Tuttavia, pur nella conservazione delle rispettive culture (francese e nipponica), si è creato questo strano legame di cooperazione reciproca, motivato da interessi comuni. Una connessione nata durante una fiera britannica, comunicando nell'unica lingua possibile al momento: quella caratterizzata dai numeri.