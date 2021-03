Assembla che ti Passa #289

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

A differenza di NVIDIA, AMD non ha adottato misure contro il mining nel caso della Radeon RX 6700 XT, discreta in quanto a rapporto tra hash rate e prezzo, ma pare che in parallelo abbia lavorato a una serie di schede pensate per le criptovalute, in questo caso seguendo una strada simile a quella intrapresa dalla concorrenza. A rivelare questa eventualità è un update del Kernel Linux che menziona il chip Navi 12, quello usato per i dispositivi Apple ma in una nuova versione con memorie HBM2, nel contesto di una GPU priva di Display Core Next e Video Core Next che potrebbe quindi essere priva di uscite video. Un dettaglio che fa per l'appunto pensare a modelli pensati esclusivamente per il mining, liberati da tutto il superfluo per lasciare più spazio alla dissipazione.

D'altronde parliamo di schede che dovrebbero lavorare incessantemente a pieno regime, spesso affiancate in batteria, e che di conseguenza sono messe sotto forte pressione. Sia chiaro, abbiamo già sentito di schede da mining AMD, e non le abbiamo ancora viste arrivare, ma questa volta gli indizi sono senza dubbio meno aleatori. Non si parla però di soluzioni in grado di ovviare alla carenza globale di chip, anche se in ottica futura avere una divisione netta tra i prodotti da gaming e prodotti da mining dovrebbe ridurre, oppure eliminare nel caso in cui tutti i prodotti da gaming vengano frenati dal punto di vista dell'hash rate, la pressione delle fluttuazioni del mercato delle criptovalute sui prezzi delle schede da gioco.

La nuova Radeon RX 6700 XT, pensata per il 1440p ad alto framerate

Certo, il fatto che il limite posto alla GeForce RTX 3060 da NVIDIA sia di natura software ha scatenato preoccupazioni circa la possibilità che il blocco possa essere aggirato facilmente. Un qualcosa alimentato da un report di Wccftech relativo a minatori digitali cinesi che avrebbero superato il limitatore di hash rate della nuova scheda NVIDIA, ottenendo un hash rate di 45MH/s in relazione all'Ethereum. Ma la notizia si è per fortuna rivelata fasulla. Secondo un update pubblicato sempre da Wccftech, la criptovaluta oggetto della misurazione sarebbe l'Octopus, non soggetto alle limitazioni implementate da NVIDIA sulla RTX 3060. Nel caso però in cui questa monete o altre non penalizzate dal software NVIDIA diventassero remunerative come le criptovalute digitali, la cosa potrebbe comunque trasformarsi in un problema.

Nel frattempo Intel deve affrontare problemi d'altra natura, dopo aver incassato la sentenza di una giuria di Waco, Texas, che deciso per un risarcimento di 2,18 miliardi di dollari in favore della società VLSI. Secondo la corte Intel avrebbe violato due brevetti della compagnia specializzata in progettazione di semiconduttori e ha deliberato in favore di quest'ultima. Ma i giochi non sono ancora chiusi. Da una parte c'è VLSI che ha presentato richieste per altre sei presunte violazioni dei propri brevetti, chiedendo un totale di 7,1 miliardi di dollari, ma dall'altra c'è una bellicosa Intel che ha intenzione di ricorrere in appello. D'altronde si parla di un bel quantitativo di soldi, benché non sufficiente a mettere in difficoltà il titano dei processori, e di brevetti importanti riguardano l'incremento delle frequenze e la tensione operativa delle memorie. A chiedere giustizia, però, c'è un piccolo esercito. VLSI ha infatti acquistato le tecnologie in questione da NXP Semiconductors e questa, a sua volta, le ha acquisite acquistando Freescale Semiconductor e SigmaTel. Anche perdendo su tutta la linea, comunque, Intel reggerebbe senza alcun dubbio il colpo. Tra l'altro è probabile che al momento l'attenzione della compagnia sia più concentrata sulla guerra dei processori, laddove si trova ad affrontare una AMD decisamente in forma. Lo scontro decisivo avverrà probabilmente con la prossima generazione, ma nessuna delle due compagnie ha intenzione di lasciare all'altra il primato nelle prestazioni in ambito gaming, un fattore importante per la vendita delle CPU desktop.

Non è un caso che Intel abbia deciso di non competere sul numero di core o sulla potenza bruta, puntando invece su un incremento in gioco rispetto alla generazione precedente che per il Core i9-11900K, già in circolazione nonostante gli embarghi Intel non siano ancora scaduti, arriva fino all'11%. In ogni caso l'incremento in termini di IPC del 19% permette alla CPU da 8 core di nuova generazione di superare in ogni campo quella da 10 core della vecchia, evidenziando un salto generazionale importante, benché frenato dalla decisione di usare ancora un processo produttivo a 14 nanometri, più familiare e probabilmente meno problematico per Intel che sul fronte dei 10 nanometri è concentrata sui laptop. Ed è una scelta comprensibile. I portatili capaci di garantire buone prestazioni sia ludiche che professionali hanno visto un incremento mostruoso nella domanda, spinta verso l'alto tanto dalla pandemia quando dalla conseguente escalation dei prezzi delle GPU desktop. Sono quindi al centro dell'attenzione così come preassemblati e periferiche da gioco.

La ASUS ROG Strix Z590, dedicata ai nuovi processori Intel di undicesima generazione

A questo proposito HP ci ha abituato a componentistica di qualità per i suoi desktop e laptop e presto potrebbe spingere ulteriormente verso l'alto l'asticella senza spendere una fortuna. Sta infatti per acquistare HyperX e con essa tutto il reparto legato alle ottime memorie della compagnia. Ma mentre era sotto all'ombrello di Kingston, HyperX ha allargato il suo giro d'affari aggiungendo al suo catalogo cuffie di ottima qualità, tappetini, mouse e tastiere. Da qui i 425 milioni di dollari che passeranno a breve dalle tasche di HP, già forte di un giro di affari da 10.4 miliardi di entrate trimestrali, a quelle di Kingston. A quel punto, si pensa già nel secondo trimestre del 2021, i dispositivi HyperX si aggiungeranno a quelli HP, conservando presumibilmente il branding che li contraddistingue.