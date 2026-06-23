Il monitor da gaming LG UltraGear OLED 21:9 curvo è in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor LG UltraGear OLED: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% (-200€) per un prezzo finale e totale di 699€ (minimo storico).

Il monitor è acquistabile anche a rate e puoi farlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor da gaming LG UltraGear è progettato per offrire un'esperienza di gioco avanzata grazie alla tecnologia OLED, capace di garantire neri profondi, colori intensi e immagini dettagliate anche nelle scene più scure.