Il monitor da gaming LG UltraGear OLED 21:9 curvo è in promozione al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor LG UltraGear OLED: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% (-200€) per un prezzo finale e totale di 699€ (minimo storico).
Il monitor è acquistabile anche a rate e puoi farlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor da gaming LG UltraGear è progettato per offrire un'esperienza di gioco avanzata grazie alla tecnologia OLED, capace di garantire neri profondi, colori intensi e immagini dettagliate anche nelle scene più scure.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il formato 21:9 curvo ultrawide con risoluzione 3440 x 1440 pixel permette di avere una visuale più ampia rispetto ai tradizionali monitor 16:9 da 1440p, mostrando fino al 34% di immagini in più sulla stessa schermata. La curvatura 800R aumenta il coinvolgimento durante il gioco.
Pensato per i gamer più esigenti, offre un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 ms, caratteristiche che permettono movimenti estremamente rapidi e fluidi.
La compatibilità con G-SYNC, FreeSync, Adaptive Sync e VESA ClearMR 13000 aiuta a ridurre fenomeni come tearing e stuttering. La dotazione comprende speaker stereo da 7W x2, porte USB-C con alimentazione fino a 65W, HDMI 2.1 e DisplayPort.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.