In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il monitor Lenovo LOQ FHD da 27" a 99 € rispetto al prezzo consigliato di 149 €, permettendoti di risparmiare il 34%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Le caratteristiche del monitor Lenovo

Si tratta di un monitor con display IPS e risoluzione FHD (1920 x 1080), formato 16:9 e cornici NearEdgeless su tre lati. La frequenza di aggiornamento è di 200 Hz, con un tempo di risposta di 0,5 ms MPRT, per gameplay fluidi ed eliminazione di fenomeni come ghosting, stuttering e distorsioni. Ciò significa che le immagini sono vivide e fluide. Lato connettività troverai due porte HDMI 2.1 e una DP 1.4, quindi potrai collegare sia il PC che la tua console.

Caratteristiche del monitor Lenovo LOQ FHD

Inoltre, AMD FreeSync Premium elimina tearing e flickering durante il gioco, mentre il supporto VESA Adaptive Sync regola ogni fotogramma per offrire ulteriore fluidità e precisione. Nel complesso si tratta di un buon prodotto, sicuramente ideale per chi non ha esigenze troppo specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.