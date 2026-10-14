Il doppio vinile GTA VI: The Album è in preordine su Amazon ed è perfetto per gli appassionati

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine GTA VI: The Album in diverse varianti. Puoi acquistare il doppio vinile nella colorazione nera a 41,85 € cliccando qui o sul box sottostante. Il doppio vinile rosa e viola (esclusiva Amazon) costa 49,90 € e puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece preferisci il CD Audio, puoi preordinarlo a 18,81 € cliccando qui o sul bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 20 novembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Brani originali
L'album include 34 brani originali, realizzati appositamente per GTA 6 in collaborazione con Atlantic Records. Si tratta di diversi artisti provenienti da generi e scene differenti, come Big City, Travis Scott o PinkPantheress. È comunque un prodotto perfetto per i collezionisti, per gli appassionati del gioco o semplicemente per chi vuole accaparrarsi un prodotto esclusivo.
Ormai manca poco all'uscita del gioco, prevista per il 19 novembre. Nel frattempo, anche GTA 6 per PC sembra avere un periodo di uscita e non dovremmo attendere molto, secondo le indiscrezioni.