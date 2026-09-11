Marvel's Wolverine per PS5 scontato su Instant Gaming con le carte regalo PS Store

Ormai sapete come funziona: comprate le carte regalo in sconto su Instant Gaming e potete ottenere un piccolo sconto sui giochi più hot in uscita, anche su PlayStation 5. Stavolta la combinazione che vi proponiamo è molto semplice: una gift card da 80€ per avere Marvel's Wolverine a 76€, con un risparmio immediato di 4 euro. Tenete presente che lo sconto che vedete è reale, perché sul credito digitale non si applica l'IVA al 22%. Certo, non sono offerte da fuori tutto, ma per uno gioco più attesi dell'anno in uscita tra meno di una settimana non è male. Trovate il link diretto qui, mentre se volete un taglio più piccolo al momento sul negozio di key sono disponibili solo quelli da 50 e 60 euro che trovate qui sotto.