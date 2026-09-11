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Marvel's Wolverine per PS5 scontato su Instant Gaming con le carte regalo PS Store

Affilate gli artigli con le carte regalo del PS Store, che con le offerte Instant Gaming vi permettono di avere Marvel's Wolverine già scontato.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   11/09/2026
Marvel's Wolverine
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Ormai sapete come funziona: comprate le carte regalo in sconto su Instant Gaming e potete ottenere un piccolo sconto sui giochi più hot in uscita, anche su PlayStation 5. Stavolta la combinazione che vi proponiamo è molto semplice: una gift card da 80€ per avere Marvel's Wolverine a 76€, con un risparmio immediato di 4 euro. Tenete presente che lo sconto che vedete è reale, perché sul credito digitale non si applica l'IVA al 22%. Certo, non sono offerte da fuori tutto, ma per uno gioco più attesi dell'anno in uscita tra meno di una settimana non è male. Trovate il link diretto qui, mentre se volete un taglio più piccolo al momento sul negozio di key sono disponibili solo quelli da 50 e 60 euro che trovate qui sotto.

Un'avventura originale

L'avventura imbastita da Insomniac in Marvel's Wolverine si colloca in un universo inedito e completamente originale in cui gli X-Men non si sono ancora ufficialmente formati. Tre anni dopo aver abbandonato il Team X per ragioni misteriose, Logan si ritrova costretto da alcuni eventi a riallacciare i contatti con i suoi vecchi compagni d'armi: Victor Creed alias Sabretooth e Raven Darkholme, ovvero Mistica.

Il gameplay è di quelli che sanno divertire e soddisfare quel desiderio viscerale di fare a pezzi qualsiasi cosa si muova a schermo con gli artigli di adamantio. La nuova opera di Insomniac è un action adventure solido, in letteralmente, e potete farlo vostro già con un piccolo sconto. Lo farete? Oppure aspetterete qualche offerta più sostanziosa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

#Sconti
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