Ormai sapete come funziona: comprate le carte regalo in sconto su Instant Gaming e potete ottenere un piccolo sconto sui giochi più hot in uscita, anche su PlayStation 5. Stavolta la combinazione che vi proponiamo è molto semplice: una gift card da 80€ per avere Marvel's Wolverine a 76€, con un risparmio immediato di 4 euro. Tenete presente che lo sconto che vedete è reale, perché sul credito digitale non si applica l'IVA al 22%. Certo, non sono offerte da fuori tutto, ma per uno gioco più attesi dell'anno in uscita tra meno di una settimana non è male. Trovate il link diretto qui, mentre se volete un taglio più piccolo al momento sul negozio di key sono disponibili solo quelli da 50 e 60 euro che trovate qui sotto.
Marvel's Wolverine per PS5 scontato su Instant Gaming con le carte regalo PS Store
Affilate gli artigli con le carte regalo del PS Store, che con le offerte Instant Gaming vi permettono di avere Marvel's Wolverine già scontato.