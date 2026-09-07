Sega spiega perché ha cancellato il suo colossale progetto per il "super game"

La questione è presto detta: Utsumi ha confermato che il Super Game di Sega doveva essere un tentativo della compagnia nell'ambito dei giochi live service e avrebbe dovuto fungere da ariete per espandere il proprio pubblico, mettendo in evidenza i tanti franchise del portfolio di Sega, ma i costi si prospettavano troppo grandi e i rischi altrettanto ampi .

In un'intervista pubblicata dalla testata Nikkei, il presidente e COO di Sega, Shuji Utsumi , ha spiegato per quale motivo la compagnia ha deciso di cancellare il suo grande progetto per il "super game" , ovvero quello che doveva essere un grosso titolo in stile live service sui franchise storici dell'editore.

Un progetto colossale

Del suo Super Game, Sega ha parlato piuttosto apertamente già a partire dal 2021, con l'intenzione di investire fino a 100 miliardi di yen (circa 882 milioni di dollari) per portare avanti lo sviluppo nel corso di almeno cinque anni su questo progetto.

L'intenzione era creare un titolo in grado di espandere il pubblico di Sega anche al di là dei progetti transmedia che, in ogni caso, proseguono comunque all'interno della compagnia.

Tuttavia, nei risultati finanziari pubblicati lo scorso maggio, Sega ha riferito di aver cancellato il progetto.

"Avevamo ipotizzato di disporre della tecnologia necessaria e abbiamo cercato di portare avanti il progetto, ma man mano che procedevamo con l'analisi, ci siamo resi conto che la portata degli investimenti e delle operazioni avrebbe dovuto aumentare enormemente per stare al passo con la scala del servizio, e abbiamo iniziato a intravedere le sfide che ciò comportava", ha dichiarato Utsumi a Nikkei.

"Di conseguenza, tenendo conto della situazione globale, abbiamo ritenuto che affrontare questa sfida in questo momento sarebbe stato troppo rischioso. Ecco perché abbiamo sospeso lo sviluppo di Super Game. Tuttavia, continuo a credere che qui ci sia un'opportunità di business e continueremo a perseguire questa attività".

In ogni caso, Sega continua nell'ambito dei live service con progetti più contenuti, come abbiamo visto con Phantasy Star Online 2: New Genesis, Sega Football Club Champions 2026 e il rhythm game Hatsune Miku: Colorful Stage.