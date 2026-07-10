Il monitor MSI Pro da 25" è in offerta su Amazon al suo minimo storico: ottimo rapporto qualità-prezzo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul monitor MSI Pro da 25" con risoluzione FullHD: l'offerta prevede uno sconto attivo del 35% per un costo totale e finale d'acquisto di 64,90€ (minimo storico).Acquistalo direttamente tramite questo link o accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Il monitor MSI PRO MP252 è una soluzione pensata per offrire qualità visiva, comfort e praticità. Il dispositivo integra un pannello IPS da 25 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel, capace di garantire immagini nitide e colori uniformi. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz permette una buona fluidità senza eccellere in quelle che possono essere delle prestazioni avanzate lato gaming, così come il tempo di risposta da 4ms non lo rende adatto ad un'attività di gioco di fascia alta.