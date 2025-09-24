Sifu arriva al prezzo più basso di sempre su Amazon: pronti a conoscere il Kung Fu?

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Sifu per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 21%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 31.64€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che gioco è Sifu

Sifu è un gioco di combattimento in terza persona nel quale vestiamo in panni di un personaggio (maschio o femmina a seconda della nostra scelta) che vuole vendicare il proprio maestro dopo che dei discepoli ribello lo hanno ucciso per impadronirsi di alcuni cimeli magici. Una volta cresciuto, il nostro è diventato un abile combattente ed esegue la propria vendetta in una sola giornata.

La particolarità di Sifu è che il nostro personaggio ha anch'esso un amuleto magico che gli dona la capacità di ingannare la morte, in caso di sconfitta, e risollevarsi immediatamente, però invecchiando di alcuni anni in un istante. In termini di gameplay, questo significa che a ogni morte diventiamo più vecchi, ovvero più potenti ma con meno PV. Se diventiamo troppo vecchi, è game over definitivo. Ogni livello è una sequenza di combattimenti con varie mosse di arti marziali e anche l'uso di oggetti trovati nell'ambiente.