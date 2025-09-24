Amazon Japan ha svelato la possibile data d'uscita di Nioh 3, con le varie edizioni

L'informazione è arrivata dalle pagine delle varie edizioni del gioco , Standard e Treasure Box, entrambe riportanti la stessa data. Difficile credere che sia un caso.

Amazon Japan ha svelato quella che potrebbe essere la data d'uscita di Nioh 3 : il 6 febbraio 2026. Vi ricordiamo che uscirà per PlayStation 5 e PC tramite Steam.

Copertina e dettagli sulle edizioni

È stata mostrata anche la copertina di Nioh 3, che finora non era ancora conosciuta:

La copertina di Nioh 3

L'edizione Treasure Box include un art book ufficiale in formato B5, un CD con una selezione della colonna sonora, un tappetino per mouse originale e un portachiavi con il "Sunekosuri fur ball".

L'immagine della Treasure Box Edition di Nioh 3

Che possibilità ci sono che la notizia sia attendibile? Molte, in realtà, visto che il materiale mostrato proviene sicuramente dall'editore Koei Tecmo e che le pagine delle varie edizioni riportavano tutte la stessa data.

Considerando che non ci sono annunci ufficiali in merito, è facile pensare che si tratti di un errore, ossia che le pagine siano state pubblicate in anticipo rispetto a quanto pianificato. Chiaramente non diamo per certa la data del 6 febbraio, ma possiamo comunque considerarla molto probabile, considerato tutto.

Del resto, se è apparsa online, è possibile che la conferma definitiva arrivi a breve, o dal Tokyo Game Show 2025, o dallo State of Play di questa notte.