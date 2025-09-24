3

Amazon Japan ha svelato la possibile data d'uscita di Nioh 3, con le varie edizioni

Un errore commesso da Amazon Japan potrebbe aver svelato la possibile data d'uscita di Nioh 3, attesissimo nuovo capitolo della serie.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2025
Due personaggi di Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Amazon Japan ha svelato quella che potrebbe essere la data d'uscita di Nioh 3: il 6 febbraio 2026. Vi ricordiamo che uscirà per PlayStation 5 e PC tramite Steam.

L'informazione è arrivata dalle pagine delle varie edizioni del gioco, Standard e Treasure Box, entrambe riportanti la stessa data. Difficile credere che sia un caso.

Copertina e dettagli sulle edizioni

È stata mostrata anche la copertina di Nioh 3, che finora non era ancora conosciuta:

La copertina di Nioh 3
La copertina di Nioh 3

L'edizione Treasure Box include un art book ufficiale in formato B5, un CD con una selezione della colonna sonora, un tappetino per mouse originale e un portachiavi con il "Sunekosuri fur ball".

L'immagine della Treasure Box Edition di Nioh 3
L'immagine della Treasure Box Edition di Nioh 3

Che possibilità ci sono che la notizia sia attendibile? Molte, in realtà, visto che il materiale mostrato proviene sicuramente dall'editore Koei Tecmo e che le pagine delle varie edizioni riportavano tutte la stessa data.

Considerando che non ci sono annunci ufficiali in merito, è facile pensare che si tratti di un errore, ossia che le pagine siano state pubblicate in anticipo rispetto a quanto pianificato. Chiaramente non diamo per certa la data del 6 febbraio, ma possiamo comunque considerarla molto probabile, considerato tutto.

Del resto, se è apparsa online, è possibile che la conferma definitiva arrivi a breve, o dal Tokyo Game Show 2025, o dallo State of Play di questa notte.

Segnalazione Errore
