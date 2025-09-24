Prenota Dragon Quest VII Reimagined per PlayStation 5 al prezzo minimo garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare il pre-order di Dragon Quest VII Reimagined nella sua versione per PS5. La prenotazione è effettuabile al prezzo minimo garantito sulla piattaforma: 69,99€ . La data d'uscita del gioco è fissata per il prossimo 5 febbraio 2026 . Puoi pre-ordinare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Dragon Quest VII Reimagined offre un'esperienza avventurosa e visivamente straordinaria, combinando una grafica in stile diorama con il design dei personaggi firmato Akira Toriyama . Ogni incontro risulta vivace e profondo, immergendo i giocatori in un mondo ricco di dettagli e fascino.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il sistema di combattimento è stato completamente rivisto. Ogni vocazione possiede abilità uniche, dagli attacchi offensivi a azioni di supporto, con la possibilità di personalizzare le tattiche dei protagonisti e degli alleati. Sono disponibili la battaglia automatica, l'incremento della velocità dei combattimenti e la continuità tra i turni.

Dragon Quest VII Reimagined

La nuova dinamica del doppio mestiere permette di combinare due vocazioni contemporaneamente, accedendo a magie, abilità e vantaggi di entrambe. Questo sistema offre un alto livello di personalizzazione, permettendo ai giocatori di plasmare il proprio stile di gioco e affrontare le battaglie con strategie sempre nuove e originali. Un'avventura che unisce bellezza, strategia e narrazione.