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La data di uscita di EA Sports FC 27 pare sia stata svelata in anticipo

La data di uscita di EA Sports FC 27 e altre informazioni sul nuovo capitolo calcistico di EA potrebbero essere state svelate in anticipo grazie a delle indiscrezioni di billbil‑kun.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/07/2026
Uno scatto da EA Sports FC 26

billbil-kun, uno degli insider più attivi e considerati affidabili nel panorama videoludico, è tornato alla carica con una nuova soffiata su EA Sports FC 27, il prossimo capitolo della serie calcistica di Electronic Arts. Secondo quanto riportato, il gioco dovrebbe uscire il 25 settembre, una finestra tutto sommato in linea con i precedenti episodi.

Chi acquisterà l'edizione Premium e gli abbonati a EA Play (incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate) dovrebbero inoltre aver diritto a otto giorni di accesso anticipato, ovvero potranno iniziare a giocare dal 17 settembre.

Prezzi e piattaforme

Le indiscrezioni parlano anche delle piattaforme previste, che dovrebbero includere praticamente tutte le console di vecchia e nuova generazione: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

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Per quanto riguarda il prezzo, non dovrebbero esserci variazioni rispetto agli standard attuali: 69,99 euro su PC e Nintendo Switch 2, 79,99 euro su console PlayStation e Xbox. Nessuno stravolgimento neppure sul fronte della distribuzione: anche l'edizione 2027 dovrebbe arrivare nei negozi in formato fisico, con disco o cartuccia inclusi nella confezione.

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Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts. È probabile, però, che non dovremo attendere molto: i nuovi capitoli della serie vengono solitamente presentati proprio in questo periodo dell'anno.

#Rumor
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