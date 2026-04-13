Cerchi un buon cameraphone? Lo smartphone vivo X200 FE è in sconto su AliExpress con questi codici speciali

Se cerchi un cameraphone in grado di elevare i tuoi scatti, il prodotto vivo X200 FE è su AliExpress a 849,90 €, ma con i codici MULTI60 o ITAR60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:
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Le caratteristiche dello smartphone
In questo caso ti proponiamo lo smartphone nella colorazione nera. Il prodotto ha un display LTPO da 1,5K con una luminosità di picco di 5000 nit e certificazione IP68 + IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Il vero protagonista è il comparto fotografico in collaborazione con ZEISS, con una fotocamera principale da 50 MP, super teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP.
Il processore è il Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.