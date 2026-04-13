1

Cerchi un buon cameraphone? Lo smartphone vivo X200 FE è in sconto su AliExpress con questi codici speciali

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone vivo X200 FE con il sistema di fotocamere ZEISS, Dimensity 9300+ e batteria da 6500 mAh.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/04/2026
Vivo X200 FE

Se cerchi un cameraphone in grado di elevare i tuoi scatti, il prodotto vivo X200 FE è su AliExpress a 849,90 €, ma con i codici MULTI60 o ITAR60 potrai risparmiare altri 60 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Non è tutto, perché per gli ordini spediti dall'Italia potrai usufruire di altri codici speciali, ovvero:

  • ITPD3, 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • ITPD6, 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • ITPD45, 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche dello smartphone

In questo caso ti proponiamo lo smartphone nella colorazione nera. Il prodotto ha un display LTPO da 1,5K con una luminosità di picco di 5000 nit e certificazione IP68 + IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Il vero protagonista è il comparto fotografico in collaborazione con ZEISS, con una fotocamera principale da 50 MP, super teleobiettivo da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP.

Vivo X200 FE
Vivo X200 FE

Il processore è il Dimensity 9300+, mentre la batteria ha una capacità di 6500 mAh con ricarica FlashCharge da 90W. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Cerchi un buon cameraphone? Lo smartphone vivo X200 FE è in sconto su AliExpress con questi codici speciali