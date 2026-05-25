EA Sports FC 26, ecco le migliori offerte Instant Gaming per andare a caccia dell'Ultimate Team of the Season

Per chi acquista regolarmente FC Points e vuole darsi all'ultimo assalto al team dell'anno di Ultimate Team, su Instant Gaming sono disponibili vari pacchetti di crediti per EA Sports FC 26 per PC e Xbox a un prezzo inferiore rispetto al listino ufficiale. Trattandosi di valuta digitale, non si applica IVA aggiuntiva: i prezzi finali coincidono quindi con quelli mostrati. Potete acquistarli cliccando sul box qua sotto. Uno dei pacchetti più vantaggiosi rimane quello da 2.800 crediti per Xbox , disponibile a 17,99€ invece di 25. Lo sconto indicato da Instant Gaming è del 28% , percentuale che coincide anche con il risparmio effettivo. In termini assoluti, il vantaggio economico è di ben 7 euro, una cifra che può diventare rilevante se si vogliono comprare tanti FC Points per finire la stagione. In termini di risparmio assoluto viene però surclassato dal ritorno del pack da 18.500, che permette di risparmiare il 33% (praticamente un credito su 3 è gratis), ma richiede un esborso di ben 100€ in un colpo solo.

Un taglio utile per avere i migliori giocatori su Ultimate Team

Gli FC Points possono essere utilizzati in EA Sports FC 26 per acquistare pacchetti, partecipare a Draft e ottenere vari contenuti all'interno di Ultimate Team. Possono risultare particolarmente vantaggiosi per chi vuole andare a caccia dei giocatori dell'Ultimate Team of the Season: raccoglie in un'unica rosa i 60 giocatori che hanno dominato in modo assoluto e costante l'intera campagna sportiva nei rispettivi campionati.

Gli sconti sui crediti digitali non raggiungono quasi mai percentuali molto elevate, ma una riduzione tra il 20 e il 33% resta interessante per chi aveva già pianificato questo acquisto. In questo caso, il risparmio è diretto e immediato, senza alcun costo aggiuntivo.