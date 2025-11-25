DLSS 4: nuovi giochi e ricompense speciali, guidano l'ondata Tides of Annihilation, Project Motor Racing e una skin di Battlefield 6

Tides of Annihilation , il nuovo titolo single-player d'azione e avventura di Eclipse Glow Games, trasporta i giocatori in una Londra distorta e devastata da un'invasione ultraterrena . Il gioco supporterà il massimo delle funzionalità offerte dal DLSS 4, incluso il Multi Frame Generation .

Anche questa settimana arrivano una serie di nuovi titoli che integrano la tecnologia NVIDIA DLSS 4 e all'inizio della stagione dei GeForce RTX Rewards. Tra le principali novità spiccano Project Motor Racing, Prologue: Go Wayback!, Whiskerwood e l'attesissimo Tides of Annihilation, tutti pronti a sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare prestazioni e qualità visiva.

Project Motor Racing (e non solo) è tra i nuovi giochi a supportare DLSS 4

Project Motor Racing, sviluppato da Straight4 Studios e GIANTS Software, debutta con 28 circuiti provenienti da epoche diverse e oltre 70 auto fedelmente riprodotte, suddivise in 13 classi di gara.

Con modalità carriera, sfide online e competizioni multiclasse, i giocatori GeForce RTX serie 50 potranno sfruttare il DLSS 4 con Multi Frame Generation, mentre gli utenti di serie 40 e delle generazioni precedenti potranno beneficiare rispettivamente del DLSS Frame Generation e del DLSS Super Resolution. Anche Prologue: Go Way Back!, rilasciato in Early Access, prevede un anno di aggiornamenti e integra DLSS 4 per gli utenti RTX serie 50.