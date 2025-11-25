0

DLSS 4: nuovi giochi e ricompense speciali, guidano l'ondata Tides of Annihilation, Project Motor Racing e una skin di Battlefield 6

Nuovi giochi ottimizzati con DLSS 4 arricchiscono la settimana RTX: Tides of Annihilation, Project Motor Racing, Prologue: Go Way Back! e Whiskerwood.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/11/2025
Project Motor Racing

Anche questa settimana arrivano una serie di nuovi titoli che integrano la tecnologia NVIDIA DLSS 4 e all'inizio della stagione dei GeForce RTX Rewards. Tra le principali novità spiccano Project Motor Racing, Prologue: Go Wayback!, Whiskerwood e l'attesissimo Tides of Annihilation, tutti pronti a sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare prestazioni e qualità visiva.

Tides of Annihilation, il nuovo titolo single-player d'azione e avventura di Eclipse Glow Games, trasporta i giocatori in una Londra distorta e devastata da un'invasione ultraterrena. Il gioco supporterà il massimo delle funzionalità offerte dal DLSS 4, incluso il Multi Frame Generation.

Project Motor Racing (e non solo) è tra i nuovi giochi a supportare DLSS 4

Project Motor Racing, sviluppato da Straight4 Studios e GIANTS Software, debutta con 28 circuiti provenienti da epoche diverse e oltre 70 auto fedelmente riprodotte, suddivise in 13 classi di gara.

Project Motor Racing, abbiamo provato il simulatore di guida che ricorda una Lamborghini

Con modalità carriera, sfide online e competizioni multiclasse, i giocatori GeForce RTX serie 50 potranno sfruttare il DLSS 4 con Multi Frame Generation, mentre gli utenti di serie 40 e delle generazioni precedenti potranno beneficiare rispettivamente del DLSS Frame Generation e del DLSS Super Resolution. Anche Prologue: Go Way Back!, rilasciato in Early Access, prevede un anno di aggiornamenti e integra DLSS 4 per gli utenti RTX serie 50.

Anche Whiskerwood tra i nuovi giochi con DLSS 4 e uno sguardo a Battlefield 6, in arrivo una skin a tema

Whiskerwood, city builder di Minakata Dynamics e Hooded Horse, permette di guidare una colonia di topi operosi sotto il dominio dei gatti. Anche questi giochi supporteranno DLSS Super Resolution e DLAA, entrambi disponibili anche nella demo.

Prologue: Go Way Back!
Prologue: Go Way Back!

Per celebrare il periodo, NVIDIA lancia inoltre un nuovo Rewards: i giocatori GeForce RTX possono riscattare gratuitamente la weapon skin Battlefield 6 Marksman SVK-8.6 DMR tramite l'app NVIDIA. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste novità e se riscatterete questa ricompensa disponibile in Battlefield 6.

#Tecnologia
