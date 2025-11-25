1

Il mouse Logitech G PRO X Superlight 2 è in offerta al suo minimo storico su Amazon

Oggi, su Amazon, è presente una maxi offerta sul mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2 che viene venduto al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/11/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super offerta sul mouse da gaming Logitech G PRO X Superlight 2 che viene messo in sconto del 33% e venduto al costo totale e finale d'acquisto di 119,59€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Il Logitech G PRO X Superlight 2 è un mouse da gaming wireless progettato con l'obiettivo di offrire prestazioni di livello competitivo e massima affidabilità in ogni scenario di gioco. La forma asimmetrica, unita ai tasti laterali posizionati per essere facilmente raggiungibili con il pollice, garantisce comfort prolungato e grande agilità.

Ulteriori dettagli tecnici

Al suo interno trova posto il sensore HERO 2, la tecnologia più avanzata di Logitech nel campo dei sensori gaming: offre un tracciamento sotto il micron, una sensibilità fino a 32.000 DPI e un'accelerazione che raggiunge 888 IPS/88G, assicurando movimenti fluidi e prestazioni costanti su tutta la gamma.

Grazie alla tecnologia LIGHTSPEED, il mouse garantisce una connessione wireless con polling rate fino a 8 kHz, ideale per tornei e competizioni ad alta reattività. L'autonomia raggiunge le 95 ore di utilizzo con una sola carica, ricaricabile tramite cavo USB-C. A completare il tutto, i piedini in PTFE puro senza additivi assicurano una scorrevolezza impeccabile.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
