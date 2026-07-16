WhatsApp introduce su iPhone un accesso diretto alle modalità del microfono durante le chiamate

WhatsApp ha iniziato a distribuire una nuova funzione per gli utenti iPhone che rende più semplice gestire le modalità del microfono durante le chiamate vocali e video. La novità è inclusa nell'aggiornamento WhatsApp per iOS 26.27.74 ed è in fase di rilascio graduale, motivo per cui sarà disponibile solo per una parte degli utenti nelle prime settimane.

La nuova opzione non introduce un sistema proprietario di elaborazione audio, ma integra direttamente all'interno dell'interfaccia delle chiamate i controlli già presenti in iOS. Finora queste impostazioni erano accessibili esclusivamente tramite il Centro di Controllo, una procedura che molti utenti non conoscevano o ritenevano poco pratica. Con il nuovo aggiornamento sarà invece possibile raggiungerle senza uscire dalla conversazione.