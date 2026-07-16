WhatsApp introduce su iPhone un accesso diretto alle modalità del microfono durante le chiamate

WhatsApp ha iniziato a distribuire una nuova funzione per gli utenti iPhone che rende più semplice gestire le modalità del microfono durante le chiamate vocali e video. La novità è inclusa nell'aggiornamento WhatsApp per iOS 26.27.74 ed è in fase di rilascio graduale, motivo per cui sarà disponibile solo per una parte degli utenti nelle prime settimane.
La nuova opzione non introduce un sistema proprietario di elaborazione audio, ma integra direttamente all'interno dell'interfaccia delle chiamate i controlli già presenti in iOS. Finora queste impostazioni erano accessibili esclusivamente tramite il Centro di Controllo, una procedura che molti utenti non conoscevano o ritenevano poco pratica. Con il nuovo aggiornamento sarà invece possibile raggiungerle senza uscire dalla conversazione.
Come visualizzare le modalità microfono su WhatsApp (iOS)
Durante una chiamata sarà sufficiente toccare il pulsante "Altro" presente nella schermata per visualizzare la voce dedicata alla modalità microfono. Da qui si aprirà il menu di sistema di Apple, che consentirà di scegliere fra quattro diverse opzioni disponibili.
La modalità Standard utilizza l'elaborazione audio predefinita di iOS. Isolamento vocale concentra invece l'attenzione sulla voce dell'utente, riducendo i rumori presenti nell'ambiente circostante e migliorando la chiarezza della conversazione.
Spettro ampio mantiene anche i suoni esterni, risultando utile quando si desidera far ascoltare ciò che accade intorno al chiamante. Infine, la modalità Automatica, introdotta con iOS 18, lascia al sistema operativo il compito di selezionare dinamicamente l'impostazione più adatta in base al contesto.
La differenza con la versione Android di WhatsApp
A differenza della versione Android, dove WhatsApp utilizza un proprio algoritmo per la cancellazione del rumore, su iPhone tutta l'elaborazione audio viene gestita direttamente da Apple. L'applicazione si limita quindi a offrire un collegamento più immediato ai controlli già integrati nel sistema operativo.
Un altro aspetto evidenziato riguarda il mantenimento delle preferenze. Una volta scelta una modalità del microfono, iOS la conserverà anche per le chiamate successive effettuate tramite WhatsApp, evitando all'utente di dover ripetere la configurazione ogni volta.
Secondo WABetaInfo, la distribuzione della funzione è già iniziata per alcuni account compatibili con l'ultima versione disponibile sull'App Store e proseguirà progressivamente nelle prossime settimane.